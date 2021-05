Medz Bazar ou comment faire rimer engagement, folk, envoûtement et bohème. Arménie, Turquie, France et Amérique, ils puisent dans leurs traditions et celles des cultures voisines, pour créer des arrangements de musique traditionnelle ainsi que des compositions originales, spécialement conçues pour émanciper et pacifier

Le collectif Medz Bazar, la force d'un combo engagé pour la paix et la justice

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un quintet aux cultures croisées, où chacun est chanteur, multi-instrumentiste; Medz Bazar chante et joue des arrangements originaux de musique traditionnelle d'Anatolie, du Caucase, des Balkans et d'autres régions dans leurs langues maternelles le turc, l’anglais, le farsi, le français, et l’arménien.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Fondé à Paris en 2012, avec déjà trois albums à leur actif et un quatrième en préparation, ils ont parcouru le monde. Sorti le 1er janvier 2021, en réaction à la récente guerre au Haut-Karabakh dans le Caucase du Sud entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ils ont écrit « Vodki » un chant de révolte qui signifie : Debout !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Vodki » est à la fois un cri d’indignation face à la violence et à la haine, et un chant pacifiste face aux manifestations et au réveil collectif suite au meurtre de George Floyd aux Etats-Unis, à la terrible explosion à Beyrouth et à la pandémie.

À qui leur musique est-elle dédiée ?

Leur musique est dédiée aux âmes révoltées et courageuses, aux victimes, à tous les peuples opprimés, ils rendent également hommage au journaliste et écrivain turco-arménien Hrant Dink, militant pour les droits de l’homme, assassiné il y a quatorze ans, dont les funérailles avaient rassemblé 100 000 personnes à Istanbul scandant :

Nous sommes tous des Hrant Dink, nous sommes tous arméniens »

Clarinette, accordéons, violons…et grandes envolées vocales Medz Bazar brise les silences et chantent l’amour.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Inch gella » Ici, l’interprète désespérée est amoureuse, et ne sait plus quoi faire pour qu’il la regarde enfin.

Medz Bazar s’enracine dans ce répertoire traditionnel, avec des touches de sons orientaux, vénézuéliens, d'opérette, de hip-hop, et de jazz , il nous offre également des compositions originales et envoûtantes qui sont le fruit de séances de groupe, pleines de créativité musicale et d’écriture lyrique. Comme ici pendant le confinement :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ils ont chanté ce titre depuis chez eux, l’une en Turquie, l’autre Inde, les autres en France et en Suisse, une mosaïque sur la toile, comme pour beaucoup d’artistes, il a fallu s’adapter et rester créatifs pendant le confinement.

Entre leur engagement pour les diasporas, leur diversité, leur humour et leur décalage, au fil des années, Le Collectif Medz Bazar a clairement trouvé son équilibre pour transmettre leur message

« Vodki » le single militant du Collectif Medz Bazar est déjà disponible