Son nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous avez vu le dernier succès des studios Disney/Pixar, "Soul", alors vous connaissez déjà ses mains! Elles ont été incorporées dans le film d'animation pour le personnage central, le professeur de musique dont le rêve ultime est de monter sur scène. Soul, c'est un peu lui !

Le musicien, chef d'orchestre et personnalité de la télévision américaine, Jon Batiste le 12 novembre 2019 à New York. © Getty / Roy Rochlin / FilmMagic

Un phénomène nommé Jon Batiste, chanteur et pianiste virtuose, biberonné au gospel et au jazz en Louisiane appartient au clan Batiste de la Nouvelle Orléans. Quand la famille se réunie le dimanche pour jouer, c’est toute une fanfare qui déambule dans les rues. À 34 ans, il a déjà un parcours impressionnant, diplômé de la prestigieuse université de Juilliard, deux fois nommé au Grammy Award, il a collaboré avec Stevie Wonder , Lenny Kravitz ou encore Prince et Spike Lee.

Son nouveau single « I need you » vient de sortir et comme vous pouvez le constater, ça swingue !

Jon Baptiste commence par la batterie puis suite aux conseils de sa maman se met au piano et en devient virtuose. Il se passionne également pour le melodica qu’il baptise : harmonaboard !

C’est la contraction d’harmonica et de keyboard, C’est-à-dire clavier en français, « harmonica-clavier », bon, on dirait un jouet mais c’est très sérieux cette affaire, il en fait notamment la démonstration dans cette session de Tiny Desk où il n’est entouré que de filles pour l’accompagner, ce qui est assez rare!

Et pour couronner ce parcours exceptionnel , Jon Batiste inspire aussi les studios :

Dans le film d’animation à succès de Disney/Pixar, « Soul » sorti l’année dernière, ce sont ses mains, qui ont servi de modèle au personnage principal lorsqu’il joue du piano.

C’est également lui qui a écrit la quasi-totalité de la bande originale, il est ici en duo avec un autre phénomène, la chanteuse anglaise Celeste . Oui , it’s all right, et petit scoop ! Jon Batiste vient d’être nommé aux Oscars pour la Bande Originale de « Soul » ! D’ici là son nouvel album « We are » sera disponible ; il sortira le 19 mars.

We are entendez par là :

NOUS SOMMES NOS PROPRES SAUVEURS ! »

Ce sont les émeutes survenues à la suite de l’affaire George Floyd et son implication dans le mouvement Black Live Matter qui lui ont inspiré le titre de son album et sa volonté d’envoyer un message positif au monde entier. Jon Batiste le clame haut et fort dans cet album qui traverse la soul, le funk, le r&b, et le jazz avec des touches de hip hop.

Jon Batiste, le single : « I Need You » est déjà disponible et son album « We Are » sortira le 19 Mars.