Youssoupha, chantre du rap conscient depuis près de vingt ans, nous invite à viser la galaxie "Neptune Terminus" pour réaliser nos rêves et accomplir nos objectifs ! Autrement dit, faire disparaître les barrières qu'on a tendance a naturellement laisser prendre le pas sur nos espoirs et nos croyances. Sky is the limit.

Le rappeur, Youssoupha sort son sixième album, "Neptune Terminus". (Label : Bomayé Musik). © Fifou

Le rappeur est de retour avec un sixième album intitulé « Neptune Terminus » et prend de la hauteur. Depuis toujours, ses productions sont guidées par un esprit combattant, insufflé par son idole Mohamed Ali.

« Bomayé » est un cri, c’est aussi le label de Youssoupha. Bête de scène, il travaille tous ses albums en vue de les présenter en concert. « Neptune Terminus » n’échappe pas à la règle. Perpétuel militant, auteur d’un journal intime poétique et spirituel, inspiré par l’actualité avec des paroles incisives qui abordent plusieurs thèmes et des vérités qui dérangent. Neptune est la destination finale de ce guerrier urbain devenu combattant de l’espace, qui loin du soleil, rêve de devenir astronaute :

Son clip tourné à Abidjan, installe son astronaute en Afrique, nation du futur selon lui, à l’instar du Wakanda dans le film Black Panther. Des images fortes qui portent son message optimiste. « Être sous l’eau, c’est apprendre à nager », la résilience le pousse à constamment réfléchir au moyen positif de surmonter les épreuves. Avec près de vingt ans de carrière, 3 disques d’or, 1 disque de platine, des centaines de milliers de fans, il n’hésite pas à confesser sa grande admiration pour Mc Solaar :

Sa mécanique d’écriture et son flow lui ont été directement insufflés par Mc Solaar dont il connaît mieux les paroles que ses propres textes ! Ce titre lui rend hommage et décrit sur un ton sarcastique l’absurdité de prendre les problèmes à l’envers en Afrique et ailleurs.

La quête du bonheur est le thème principal de ce nouvel album, c'est une invitation à viser la planète Neptune, la plus éloigné de la Terre, pour nous aider à réaliser nos rêves, sans limite. Il s'est aussi donné pour mission de guider son fils pour lui permettre de réaliser les siens.

Mon Roi dédié au fils de Youssoupha rappelle l’héritage que lui a laissé son propre père, Tabou Ley Rochereau immense star de la rumba congolaise.

La boucle est bouclée. En 2012 Youssoupha dédiait « Les disques de mon père » à son père et à son fils. Une belle transmission aussi artistique que familiale qui confirme que Youssoupha fait toujours un rap d’amour !

L’album "Neptune terminus " est déjà disponible