Et si nous voyagions dans le temps ? Direction la France sous Giscard ! On y porte la moustache et le costumes en nylon. C’est à cette époque que se situe la nouvelle série de Canal + « OVNI(IS) » et sa bande son signée du musicien électro Thylacine.

Nous sommes en 1978 et le « Gepan », Groupe d’Etude des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés, existe bel et bien.

https://www\.youtube\.com/watch?v=gZqM0qi49hQ

Melvil Poupaud alias Didier Mathure, brillant scientifique, et son équipe paranormale, sont chargés de trouver des explications rationnelles aux apparitions de soucoupes volantes.

Pour la partition originale de cette BO Thylacine s’est enfermé avec des synthétiseurs et des machines de 1978, comme s’il y était ! Résultat des musiques d’aujourd’hui qui se fondent parfaitement avec les trésors d’hier.

EXTRAIT Jean Michel Jarre et Tangerine Dream

La BO d’« OVNI(S) » regorge de trouvailles comme cet excellent Jean-Michel Jarre et Tangerine Dream qui donne envie de faire sa gym !

Quelque chose de moins cardio peut-être ? Du sexe ! C’est tout aussi efficace et moins violent…

EXTRAIT Cerrone « Love in C Minor »

Parmi les musiques vintage choisies pour accompagner les compo originales ce « Love in C Minor » signé du patron de la disco française, Cerrone, donne une petite touche « science-fiction de charme ». Quant au « Sifflet du baron » de Bernard Estardy c’est tout de suite la parenthèse enchantée !

EXTRAIT "Le sifflet du baron » Bernard Estardy

A la fois pop et ironique, la BO épouse parfaitement l’esprit de la série et enrichit son pantone de couleurs.

Pour mélanger "Shaft" et "Le gendarme et les extraterrestres", le vrai 70’s et le simili 70’s, il fallait le talent d’explorateur temporel de Thylacine. Après avoir revisité Mozart ou Eric Satie sur son dernier album "Timeless", il se glisse dans la roue de Bernard Hinault ...

EXTRAIT 1978 avec Yann Wagner

Chanté par Yann Wagner "1978", le thème de la série OVNI(S), invente presque un genre : le tube qui "aurait" existé.

La B.O d'OVNI(S) par Thylacine est déjà sur les plateformes musicales, et la série, réalisée par Antony Cordier, est disponible en intégralité sur My Canal.