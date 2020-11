Sortie du coffret « 1963-1967 : The Early Years » ou comment Joni Anderson est devenue Joni Mitchell.

On a rarement la chance d’assister à la naissance d’un ou d’une artiste. Nous n’étions pas là en 1963, quand Joni Anderson, âgée de 19 ans, s’est produite pour la première fois dans une radio locale canadienne. En studio ou derrière le poste : on aurait été soufflé…

EXTRAIT HOUSE OF THE RISING SUN

Avec cette voix qui fait entrer la lumière le standard folk « House of the Rising Sun » s’illumine. Un document sonore exceptionnel extrait des archives de l’autrice-compositrice, chanteuse, et peintre (c’est important) Joni Mitchell.

Elle n’a pas encore son nom de scène, ni ses propres chansons, et n’a pas encore enregistré son premier album. En revanche tout est là.

EXTRAIT ANATHEA

« Si tu peux peindre avec un pinceau, tu peux peindre avec des mots. » avait dit l’une de ses professeures à Joni. A ce stade, en 1963, Joni n’a pas encore ses mots à elle… Elle peint avec juste sa guitare et sa voix. Comme dans ce titre « Anathea » où Joni construit toute une dramaturgie avec ses 6 cordes et ses montées dans les aigus.

Bref, elle habite encore les chansons des autres mais poussent les meubles pour créer son espace.

Comment va-t-elle parvenir à cette transformation ? C’est tout l’enjeu de ce coffret d’archives! Et franchement il y a presque un suspens de série à suivre cette sortie de chrysalide. La Joni Mitchell qui va inspirer des décennies de pop musique commence tout juste à apparaître.

"Y a 100 quand les mariages étaient arrangés il se passait plein de choses marantes, mais voici une chanson sur ce qui se passait quand une fille de 21 ans épousait un homme de 71 ans… Rien !"

EXTRAIT « Maids where you’re young never mary an old man »

Au lit y a comme un souci... Joni plaisante avec le public dans cet extrait issu d’un de ses premiers concerts. L’artiste et la féministe qu’elle sera et qu’elle est toujours va maintenant éclore, avec une de ses premières compositions.

EXTRAIT BOTH SIDES NOW

Nous sommes en 1967, de retour à la radio canadienne Joni interprète ce titre qu’elle a écrit 3 jours plus tôt « Both Sides Now ». Futur standard. Au micro l’animateur n’annonce plus Joni Anderson mais Joni Mitchell. C’est le début d’une grande œuvre.