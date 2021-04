Marine Bercot présente "Ravi (e)s" un troisième album qui l'installe définitivement comme poétesse et slameuse, fortement inspirée par l'univers de Tom Waits et Ani di Franco. "Quand je chante, je suis animée par de la joie" d'où le titre de son nouvel album.

Marine Bercot, une artiste singulière !

Auteure, interprète qui ne mâche pas ses mots, et vous allez comprendre pourquoi je prends soin de ne pas l’appeler chanteuse. Elle se raconte sur des sonorités rock dans son troisième album « Ravi (e)s » écrit entre Berlin et New-York

Un album qui s’ouvre à Berlin, par une déclaration d’amour à cette ville, symbole de la renaissance de Marine Bercot qui a d’abord fait découvrir ses chansons en prison, devant un auditoire de femmes et d’hommes en détentions pour de longues peines. Dès la première écoute, on devine les influences de Gainsbourg et Bashung. Dans cet album, elle met en scène et en musique ses sentiments et ses histoires mais chante de moins en moins.

Quand on parle, on est plus libre d’appuyer, de dire différemment, plus libre du rythme.» confie Marine Bercot .

Ravi(e)s est donc un album qui lui va comme un gant à la fois éléctro-rock, slam, chanson française, jazz et poésie.

Je chante parce que j’écris »

Elle aurait pu choisir les studios de cinéma comme sa célèbre sœur, mais l’écriture est une seconde nature pour elle qui a commencé très tôt, à l’âge de 5 ans.

Et puis, il y a aussi, le défi d’engager la voix et le corps dans la création, touchée par la foudre d’un certain Tom Waits et son Get Behing the Mule.

Cette quête de matière et de consistance, Marine Bercot l’a donc trouvée là, dans la puissance de Tom Waits. Au fil des années, et après la création de sa propre formation, le « Marine Band », elle a pris le temps de construire son univers atypique, entre cabaret postmoderne et hip-hop lettré, d’une voix aux accents tantôt doux, tantôt graves pour crever des abcès !

La violence des secrets de famille et la force de les surmonter grâce aux pouvoirs libérateurs des mots et des sons, Marine Bercot se pose là, avec sa musique conçue pour ravir nos cœurs et nos oreilles.

Marine Bercot, « Ravi (e)s » déjà disponible