Comme les irlandais de Fontaines DC, les londoniens de “Shame” illustrent le renouveau de la scène punk rock au Royaume Uni.

Les guitares du groupe « Shame » sont venues réchauffer « l’hiver de notre déplaisir » ...

Comme les irlandais de Fontaines DC, les londoniens de “Shame” appartiennent au renouveau de la scène punk rock au Royaume Uni. Même si sur ce titre « March Day » on pense plutôt à 5 écossais...

EXTRAIT FRANZ FERDINAND « Take me out »

« Take me out » des Franz Ferdinand souvenez-vous c’était au début des années 2000... Le jeune quintet « Shame » convoque cette référence aujourd’hui pour mieux l’emmener ailleurs.

EXTRAIT MARCH DAY

« March Day » est un titre multidirectionnel à l’image ce 2ème album de Shame. Le bien nommé « Drunk / Tank / Pink ». « Bourré / Tank / Rose ». Ce qui n’a rien à voir. On croit savoir où on va, puis ça part dans tous les sens.

Pour éviter de paraphraser « Songs of Praise », leur premier album couvert d’éloge en 2018, Shame caricature la répétition et l’envoie dans le décor.

EXTRAIT NIGEL HITTER

Ce deuxième album tout en ruptures et en cassures reflètent les incertitudes contemporaines. Comme le dit le guitariste de Shame, Sean Coyle-Smith : « Personne ne sait ce qui se putain de passe ! »

Les vagues « punk », « post punk », « néo punk » se succèdent depuis 50 ans, et Shame s’inscrit totalement dans ce cycle.

Extrait « Great Dog »

Tous ces mouvements surviennent quand la musique s’uniformise à outrance et que la situation politique se dégrade violemment.

Alors les punks renversent la table… Et d’une vague à l’autre, proposent une nouvelle esthétique.

EXTRAIT SNOW DAY

« Snow Day » long morceau en forme de rêve confirme que chez Shame, comme d’autres, la radicalité d'aujourd’hui est dans la poésie, souvent sombre, mais toujours teintée d’optimisme !