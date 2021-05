"Vivre". Un très beau projet en soi! Et aussi un disque très émouvant, uniquement piano-voix qui a mûri pendant plusieurs années dans l'esprit du co-fondateur du label Pias, Kenny Gates. Réunir le charismatique Arno à la voix rocailleuse et le jeune virtuose du piano Sofiane Pamart valait bien la peine d'attendre.

L'inimitable chanteur belge Arno fait son grand retour avec le talentueux jeune pianiste lillois Sofiane Pamart qui l’accompagne sur cet album « Vivre » issu du projet « Par ce que »

Arno revisite son propre tube, Putain Putain, hymne à l'Europe qu’il chantait dans les 70’s avec son groupe de rock TC Matic Fer de lance de l’album « Vivre », qui trottait dans la tête de Kenny Gates, co fondateur du label Pias. Il rêvait de créer une série d’album piano-voix inspiré et subjugué par Serge Gainsbourg seul au piano, qui chante « Parce Que », la chanson de Charles Aznavour.

« Parce Que » juste piano-voix, au plus proche de l’émotion. Une formule qui trotte dans la tête de Kenny Gates pendant des année avant de le soumettre à Arno, qui est d’abord réticent mais intrigué. Il s’enferme finalement avec Sofiane Pamart dans les célèbres studios Bruxellois ICP pendant 10 jours lors du confinement et la magie opère entre les 2 artistes que 40 ans séparent.

« Nous deux », c’est l’osmose entre Arno, charismatique, touchant et drôle et la versatilité du prodigieux compositeur Sofiane Pamart, féru de hip-hop et de chanson française, premier prix du conservatoire de Lille, auteur d’un premier album « Planet » en 2020 dans lequel figure « Medellin ».

Pour Sofiane Pamart, le piano est le roi des instruments qui se mélange à tous les univers et tous les artistes avec lesquels il collabore, de Marina Kaye à Nekfeu, ou Gael Faye et Arno aujourd’hui.

Kenny Gates avait d’abord proposé le concept à Serge Gainsbourg qui lui avait répondu que sa voix appartenait à Polygram. Mais en le revoyant sur YouTube chanter « Parce que » il a vu le signe qu’il était temps de faire cette série. Perfectionniste, il lui fallait des artistes parfaitement calibrés pour cette œuvre. D’ailleurs il dit :

Mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir fait se rencontrer deux personnes qui ne se seraient jamais croisées sans moi. Et qu'il se soit passé un truc, une alchimie entre eux.”

Une alchimie qui s’entend encore ici sur un titre » aurait pu s’appeler « I have dream »

« Je veux vivre » sublime titre et album tendre et rageur à la fois.

« Vivre » le premier album de Arno et Sofiane Pamart sort demain.