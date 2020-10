Comment traduire « soniquement » l'époque ? Son caractère « déréalisé » ? Ce sentiment mêlé de bout de course et de descente aux enfers ? Le musicien et producteur français Mirwais esquisse une réponse dans son nouveau titre « My Generation ». Messe pour l’absence de temps futur.

Mirwais ou encore Mirwais Stass, musicien, compositeur, chanteur et producteur. © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Mirwais