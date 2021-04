Prince nous a fait découvrir sa ville natale à travers son incroyable parcours et ses nombreux succès. Une ville tristement célèbre désormais avec la mort d'un jeune afro-américain dans la banlieue de Minneapolis, une nième bavure policière qui donne un ton ironique à l'album posthume de Prince... "Welcome 2 America"!

Le 21 Avril 2016, Prince nous quittait brutalement à l’âge de 57 ans. Je vous propose de redécouvrir cette bête de scène avec des pépites extraites de ses concerts les plus fous !

1984 « Purple Rain », l’album, la chanson et le film font de Prince une star planétaire.

À la suite du succès de la tournée Purple Rain aux Etats-Unis et de la décision de ne pas la produire en Europe, une simple VHS distribuée par Warner va permettre à la plupart des européens de le voir jouer live Prince and the revolution

Cette version légendaire de Purple Rain qui dure 20 minutes démontre à quel point l’icône du funk était un véritable prodige. A la fois auteur-compositeur, interprète, producteur, et multi-instrumentiste, Prince était un surdoué. La preuve :

Autre moment inoubliable de communion entre son public et lui. Ses concerts sont devenus cultes. Ses afters show, comme au New Morning à Paris, sont gravés dans la mémoire de ses fans les plus chanceux. Prince, c’était d’abord et surtout une bête de scène.

Si son plaisir était d’abord sur scène, Prince appréciait-il les atmosphères confinées des studios ?

Oui, car il avait la capacité de faire ses enregistrements comme s’il était sur scène, avec des prises uniques comme ici…

Comme à la maison, sur scène et en studio, Prince savait nous donner l’illusion d’être convié à un concert intimiste.

Jamais à cours de projets et des heures de sons plein ses tiroirs, les inconditionnels du king de Minneapolis vont être ravis avec la sortie de l'album Welcome 2 America le 30 juillet, un événement puisqu'il s'agit là du premier album, 5 ans après sa disparition, composé de titres inédits et d’extraits d’une tournée entamée en 2010.

Welcome to America, un titre et un album posthumes, dans lesquels Prince fustige les réseaux sociaux et l'industrie de la musique. Un combat qu’il aura mené jusqu’à la fin !

Et ce soir rdv avec Mishka Assayas pour un Very Good Trip spécial Prince sur France Inter.

Welcome 2 Amererica, single déjà disponible, pour l'album éponyme il faudra patienter jusqu'au 30 Juillet.

