Compositeur et performeur Chilly Gonzales publie un splendide album de Noel. Le « Christmas album » c’est un genre en soi, souvent kitch à souhait mais avec Chilly, les sourires forcés se décrispent et les mélodies parfois usées par les enceintes des grands magasins, retrouvent une grâce originelle.

Extrait SILENT NIGHT

Vous avez reconnu ? « Douce nuit, sainte nuit », c’est l’un des plus célèbres chants de Noël, classé patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco.

Sous les mains du pianiste Chilly Gonzales, ce grand classique se transforme : les dorures et les angelots scintillants se teintent d’une peine lointaine… Une nostalgie emprunte de musique Klezmer.

Extrait JINGLE BELLS

Prenez l’épuisant « Jingle Bells » le voici beau comme du Debussy… Et Mariah Carey ? C’est du Erik Satie !

Extrait ALL I WANT 4 XMAS

“Make my wish come true / All I want for Xmas is you!” On a quand même envie de chanter non ? Car ceci n’est pas album de “Grinch” !

Le Grinch vous savez c’est ce personnage de dessin animé tout vert et tout grincheux qui déteste Noël. Le « Christmas album » de Chilly Gonzales ne dénigre pas la magie des guirlandes et des pompons : il la magnifie.

Extrait BANISTER BOUGH

Avec la sublime voix de sa complice Feist, Chilly Gonzales a même composé sa propre chanson de Noël « Banister Bough ». Transmettre et étendre le répertoire musical sans hiérarchie ni chapelles de goût : c’est toute l’ambition de cet activiste musical.

Extrait SNOW IS FALLING IN MANATHAN

Reprise de feu David Berman, poète et musicien new-yorkais disparu en 2019. “Snow is falling in Manathan” magnifiquement soufflée par Jarvis Cocker et enchantée par Feist achève de transmettre cette émotion de Noël, soudain redevenue… plus sincère.

« A very chilly Christmas » est déjà disponible, et le concert de Chilly Gonzales pour France Inter sera diffusé ce soir à 21H. Quant au « Very Chilly Christmas Special Show » ;) rendez-vous ce mercredi sur Arte.