Vous en avez marre de l’expression fourre-tout « monde d’après ? Mais vous rêvez de changement ? Vous adorez naviguer sur les océans numériques mais vous voudriez crevez l’écran de nos vies en « distanciel » ? Alors ouvrez les oreilles ! Le nouveau single des "voyants" de Feu! Chatterton vient de sortir.

"Palais d’Argile" de Feu ! Chatterton sortira le 12 mars, le single "Monde nouveau" est déjà disponible. © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

« Le monde de demain / On le bégayait tous » chante Arthur Teboul sur ce titre qui introduit le troisième album de Feu! Chatterton « Palais d’argile ».

La sortie est prévue en mars, pile pour accompagner nos esprits reconfinés. Mais n’en parlons pas !

Le précédent album de Feu Chatterton se clôturait sur ce poème mis en musique : « Le départ », pioché chez Paul Eluard :

Un paysage approchant et presque vierge mais avec son air de déjà-vu ».

Ça ne vous rappelle rien ? C’est le croquis du monde d’après. On dit souvent que Feu ! Chatterton est un groupe de rock lyrique, ce sont aussi des peintres « voyants » .

Un grand bateau se dessine au loin tandis que nous avons l’enfer aux trousses... Extrait de « L’oiseleur » le deuxième et précédent album de Feu! Chatterton « Ginger » était un tableau plein de suspens.

Dans leur troisième album les Feu! en disent plus long sur notre avenir. Composé avant la pandémie, et en partie pour une sorte d’opéra post apocalyptique, « Palais d’argile » répond parfaitement à la période actuelle. Il y est question de domination des machines, d’avancée des déserts et de love songs digitales. Car les chansons, comme les explorateurs, partent toujours en reconnaissance.

Mixé par un calibre du rap, Nk.F (qui a œuvré pour PNL ou Damso), supervisé par un maestro de l’électro, Arnaud Rebotini, et enregistré dans les studios du groupe culte de la scène industrielle berlinoise, Einstürzende Neubauten, ce nouveau disque est déjà un nouveau monde. Il a l’avantage d’être à portée de bluetooth.

« Palais d’Argile » de Feu ! Chatterton sortira le 12 mars, le single « monde nouveau » est déjà disponible, et "Côté Club" accueillera ce soir Arthur Teboul à 22h sur France Inter.