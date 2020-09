La vie des jeunes n'est pas si secrète pour qui décide de tendre l'oreille... Sous les synthés, la rage.

La pétarade de cuivres qui accompagne le retour du groupe La Femme, avec le single « Paradigme », invite à la fête autant que le texte ouvre la boîte à angoisses.

Quand « stress » rime avec « tout m'oppresse », ça a le mérite d’être clair ! La Femme et son trio historique de garçons (Marlon, Sacha et Sam) promène un malaise existentiel et dansant depuis les années 2010. Ce titre, extrait de leur prochain album, réussit à nouveau cette prouesse de panache désespéré.

La Femme n’est pas seule dans cette situation. Et si leur prose résonne au-delà de la jeunesse, ce collectif appartient à une génération musicale qui a fait de la mélancolie une déesse du dancefloor. C’est n’est pas le succès mondial de Billie Eilish qui démontrera le contraire....

En France, dans le sillage de cette « nouvelle vague à l’âme » a émergé ce vendredi un premier album prometteur signé Clou. Anne-Claire dans la vraie vie. La jeune autrice-compositrice transforme l’éco-anxiété en rengaine sautillante. « Orages », le premier album de Clou, fait rimer chance avec potence, et s’ouvre sur ce constat « on tient debout mais ne nous demandez pas comment ».

Bref, vous me direz, c’est le grand retour du spleen… C’est certain. Sauf que dans sa versions 21ème siècle, il a une particularité : donner envie de remuer sur la piste. Comme dans le fameux tube d’Angèle, "Tout oublier"…

Même esprit chez PR2B, alias Pauline-Rambeau-de-Baralon, alias « Rambo » pour les intimes. « Des rêves », le titre et le mini-album du même nom, viennent de paraître. Dans sa « robe couleur de spleen », P.R2B y fait danser les espoirs brisés de » la génération -dite- sacrifiée.

Mais ce n’est pas seulement la fête du prozac. Sous les synthés, la rage ! P.R2B le dit « entrer en déflagration ce n’est pas désuet ». Au fond, cette génération musicale a en commun de faire de ses peurs partagées un carburant festif et une étincelle de changement.