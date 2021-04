Voir la vie en rose avec "Sunset in the blue", le dernier album de Melody Gardot, c'est possible! notamment avec la superbe ré-édition où elle convie de prestigieux invités, dont Sting et Ibrahim Maalouf sans oublier une savoureuse découverte avec le brésilien, Antonio Zambujo, une véritable croisière musicale en 1ère!

Portrait de l’auteure-compositrice interprète et musicienne Melody Gardot le 17 juin 2020 à Paris. © AFP / Joël Saget

Un début de journée au son du jazz avec un lumineux et réconfortant « Sunset in the Blue » cinquième album studio de l’icône Melody Gardot, sorti en Octobre 2020, et déjà disque de platine. Il est enrichi d’une édition Deluxe comprenant cinq titres bonus, toujours sur le thème de l’amour et merveilleusement orchestré « From Paris With Love » :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Confinée à son domicile à Paris en mai dernier, Melody Gardot avait lancé un casting de musiciens sur les réseaux sociaux pour créer un orchestre virtuel en soutien aux artistes précarisés par la crise. Le fruit de cette collaboration a donné naissance à un sublime album porté par un premier single « From paris with love » directement passé en tête des ventes et ici revisité en acoustique

Ce qui reste intacte c’est bien sûr la voix de velours et de soie de Melody Gardot, mais cette réédition, contient 5 titres inédits revisités où elle étire le thème de l’amour en invitant de prestigieux invités comme un très célèbre trompettiste franco-libanais, Ibrahim Maalouf qui participe à l’orchestration classieuse et épurée dans cette nouvelle version de "Love song".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mélody Gardot nous offre un autre délectable duo sur ce disque où sont célébrés, l’anglais, le français et le brésilien, en compagnie du chanteur et guitariste portugais Antonio Zambujo. « C’est Magnifique »…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le mariage d’amour du jazz et du fado ! « C’est Magnifique » un live acoustique enregistré au studio Namouche de Lisbonne. Ce n’est pas le seul cadeau offert par Mélody Gardot, voici un autre bijoux sonore en duo avec une voix inimitable que je vous laisse deviner, elle apporte ce délicieux et irrésistible « Little something » chaud et dansant…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un titre qui montre l’étendue du talent de Mélody Gardot que l’on n’a pas l’habitude d’apprécier dans un registre éloigné de l’univers jazz, ce duo original et scintillant sur fond de guitare hispanique avec Sting fait partie des nouvelles pépites de l’édition Deluxe de « Sunset in the blue », des mélodies planantes qui renvoient aux grands espaces et donnent le coup de foudre !

« Sunset in the Blue » édition Deluxe de Mélody Gardot est déjà disponible .