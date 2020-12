C’est son premier album de Noël depuis 30 ans, et si elle l’a fait c’est parce qu’elle adore chanter Noël, mais aussi pour l’Amérique ! En promo et dans ses shows pour Netflix, Dolly prêche la bonne parole : réconcilier des Etats désunis par la haine et redonner de l’espoir à un pays ravagé par la pandémie.

Elle a bientôt trois quart de siècle, les cheveux toujours blonds platine, les seins gonflés comme des flotteurs, et une mini robe rouge à paillettes : c’est Holly Dolly Parton.

La star de la country, au plus de 100 000 millions d’albums vendus dans le monde, Dolly Parton a commis elle aussi un disque de Noël.

C’est son premier album de Noël depuis 30 ans, et si Dolly Parton Parton l’a fait c’est parce qu’elle adore chanter Noël, mais aussi parce qu’elle veut sauver l’Amérique. En promo et dans ses shows pour Netflix, Dolly prêche la bonne parole : réconcilier des Etats désunis par la haine et redonner de l’espoir à un pays ravagé par la pandémie. Son chef d’œuvre « Jolene » est même devenu « Vaccine » !

Dolly Parton a fait un dont d’un million de dollars pour financer le vaccin anti-covid, et s’est vu qualifié de « sauveuse » par la presse américaine. Mais pas seulement pour sa générosité. Puissance fédératrice, être hybride, Dolly est une icône progressiste féministe LGBT autant qu’une madone de l’Amérique bigote et conservatrice.

Ici en duo avec la légende country Willie Nelson (qui fumait des joints à la maison blanche sous la présidence Carter) Dolly Parton est cet improbable point de jonction entre républicains et démocrates.

Avec Jimmy Fallon du “Tonight show”, la voilà qui joue la maman et la putain. Sainte Dolly mère de toutes les contradictions. Priez pour nous !

”A Holly Dolly Christmas” l’album de Noël de Dolly Parton est disponible partout.