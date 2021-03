Ours, poète et musicien attachant nous avait manqué avec ses mélodies entraînantes et son univers à la fois folk, pop et soul empreint d'une extrême douceur. Pour ce 4 ème album "Mitsouko", il s'est exilé à Bruxelles, dont il adore le climat, les artistes et le son. 5éme saison, premier extrait, donne la température.

Le saviez-vous? il existe désormais une 5ème saison!

Ours, Charles Souchon de son vrai nom, ressort de sa tanière avec un 4 ème album « Mitsouko », au goût de miel sans être mielleux et toujours avec une voix de velours !

Une 5ème Saison inventée par Ours et déjà playlisté sur France Inter. Cette chanson est née à Bruxelles, dans un besoin urgent d’évasion et de rupture avec le cyclo dont on connaît par cœur la répétition : Printemps, Été, Automne, Hiver ! Alors Ours plie bagage et se retrouve en studio, avec son ami, Antoine Chance, le bien nommé, qui arrive les mains chargées de munitions : à base de piano, batterie et lignes de basse.

Depuis petit, Ours est allergique aux climats oppressants, il a besoin de douceur décryptage !

Ours révélé par « Le cafard des fanfares ». Il se définit lui-même avec un style emprunté à la fois à Mathieu Boogaerts, à Matthieu Chedid ou encore à un certain Alain Souchon dont l'ombre plane sur ses premières compositions.

Quels sont les ingrédients de sa recette ?

La guitare et le piano sont les points de départ pour trouver les rythmiques efficaces mais le dénominateur commun à tous ses albums, c’est sa délicatesse et cette touche d’innocence un brin enfantine. Il avait d’ailleurs intégré le casting du conte musical le Soldat Rose initié par Matthieu Chédid. Il figure aussi sur le projet Enfantillage d’Aldebert. On retrouve la patte réconfortante d’Ours sur son duo pop avec Lilly Allen en 2011.

Ours, à l’instar de Balloo de Disney, supporte bien la chaleur de l’Afrique, il positive avec ses complices de longue date : Lieutenant Nicholson et Djeudjoah

Avec Ours, il en faut peu pour être heureux ! Sensualité et bienveillance sur des rythmes sautillants, son empreinte est encore forte aujourd’hui.

« Petit jeu », extrait de « Mitsouko », nouvel album d’Ours en duo avec Matthieu Chedid, en exclu sur France Inter. Les deux matous de la pop française nous offrent une ballade lumineuse et dansante pleines de bonnes vibrations qui confirment que le musicien Ours, est toujours doux comme un agneau …

Nouvel album d’Ours disponible courant juin !