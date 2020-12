Partons de ce principe : Noël est indissociable de George Michael. Parce qu’il nous a quitté un 25 décembre, comme James Brown. Mais aussi et surtout parce qu’il a écrit, composé et chanté LE tube de Noël devant l’éternel.

Le canevas du scénario est posé : "Noël dernier, je t’ai donné mon cœur, mais dès le jour suivant, tu l’as abandonné". Une histoire de trahison et d’amour blessé sur un air entraînant. George Michael (qui fait alors partie du groupe Wham!) tient son plus grand succès commercial !

Des millions d’exemplaires écoulés dans le monde dès la sortie du single en novembre 1984.

Last Christmas, classique instantané sera tout de suite repris !

"Reviens-moi, espèce de charmeur qui me fait oublier la colère du coeur". Dès 1985, Dalida propose sa version, proche de l’original musicalement, mais avec un effort d’adaptation certain signé Didier Barbelivien.

Last Christmas est une étoile du berger dans le ciel de la Pop. Elle guide des générations d’artistes et les meilleurs ont su révéler l’original.

En 2018, le chanteur de R’n’B Aloe Blacc met son talent protéiforme au service d’un Last Christmas plus funky que jamais. Une cover qui réveille le "groove" originel de la chanson.

Pour la BBC, en 2012, le trio The XX explore quant à lui toute la tension dramatique du texte…

On est loin du clip de Wham! en anorak 80’s dans une station de ski, mais The XX plonge Last Chrismas dans un bain d’électro-spectral qui fait la signature du groupe.

Dernière reprise en date : la version de leur compatriote Arlo Parks.

Avec son chant intime et désabusé, Arlo Parks fait de ce Last Christmas une de ses propres histoires d’amour déçues. Une bonne reprise, c’est un univers artistique qui s’est reconnu dans un autre !