Le Docteur Valérie June prescrit une ordonnance pour aider les rêveurs comme elle, à réaliser leurs rêves dans un souffle de folk emprunt de bleues. Unanimement reconnue pour ses multiples talents depuis son précédent album, notamment par Bob Dylan, Valérie June propose aujourd'hui son voyage spirituel et thérapeutique

La chanteuse, auteure-compositrice et multi-instrumentiste Valerie June en concert pendant le festival culturel Mickey Bernal le 24 septembre 2017 à Franklin, Tennessee. © AFP / Mickey Bernal / Getty images Amérique du nord

Vous écoutez le chant des oiseaux moqueurs, posés devant la fenêtre de Valérie June, dans le Tennessee, pendant le confinement. « Moon and Stars, prescriptions for dreamers », la prescription du professeur Valérie June pour les rêveurs comme elle, commence par une grande respiration et un mantra :

tu peux toujours me traiter d’imbécile, me dire que ça ne marchera jamais, je te laisse dire et j’y vais quand même !

Cette voix hypnotique et sans fioritures, c’est celle de Valérie June ! Élégante prêtresse du blues originaire du Tennessee, dotée d’un incroyable éventail de styles de chant appris à l’Église ; du gospel à la country, sa voix donne le frisson. Parfois, elle canalise une voix masculine ancestrale qui vient du plus profond de l'intérieur, d’autres fois, on entend la voix virginale d’une femme-enfant.

Pendant les séances d’enregistrement, elle habille le studio avec un élément cérémonial : elle décore le sol d’un mandala composé de fleurs fraîchement cueillies, dans un rituel inspiré par l’auteure Clara Lucas Balfour qui, au dix-neuvième siècle, déclarait que les fleurs étaient “certainement les étoiles de la terre.” Moon and Stars…

Cet album s’adresse aux rêveurs, spirituel et guérisseur, c'est une véritable antidote pour échapper à l’anxiété ambiante.

D’où le sous-titre, « Prescriptions for Dreamers », qui fait allusion aux élixirs inventés par l’artiste, pour accompagner chacune de ses chansons, et pour aider l’auditeur à avancer dans son voyage vers la réalisation de propres ses rêves. Avec son co-producteur Jack Splash, ils ont donné vie à cette thérapie, en jouant d’une vaste palette instrumentale (flûte, banjo, mellotron, saxophone, et synthé…). L’orchestration est sophistiquée et bucolique.

L’irrésistible « Smile » de Valérie June, intense et radieux lui rappelle tout ce que ses semblables ont enduré, et comment la positivité demeure une vraie forme de protestation ! Au fil de Moon and Stars, Prescriptions for Dreamers, Valérie June nous conduit vers un état d’enchantement qui réveille ce sentiment de joie et d’optimisme enfoui, en chacun d’entre nous !

« Moon and stars, prescriptions for dreamers » de Valérie June, déjà disponible