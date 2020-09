Egérie de la nuit, de la photo, et du cinéma, Dani revient avec un nouveau disque, "Horizons dorés", patchwork joliment punk.

Portrait de la chanteuse et comédienne Dani, près de Paris le 3 septembre 2020. © AFP / Christophe ARCHAMBAULT

Vous entendez les petits oiseaux ? Et le ruisseau ? Et la guitare qui chauffe comme un rayon de soleil ? Une voix s’apprête à passer de l’ombre à la lumière, elle a un beau grain, comme on le dit des photos, elle a même un grain tout court… C’est Dani.

En ces temps covidés, Dani revient avec un nouveau disque et un fol espoir : se toucher, s’embrasser. « A quand la peau contre la peau ? » chante-t-elle sur « Horizons dorés » qui donne aussi son nom à cet album.

Dani est souvent coiffée d’une auréole un peu trop rigide à son goût : celle d’icône des années 60/70. Egérie de la nuit, de la chanson, du cinéma et de la photo : en 2001, Dani était revenue avec un titre inédit composé pour elle par Serge Gainsbourg. C'est son ami Etienne Daho qui l'avait convaincue de l'enregistrer.

Après ce retour en boomerang, Dani ne s’est pas laissée enfermer dans son statut légendaire. Elle a traversé le miroir et assumé les cicatrices de cette vie de dingue, si bien résumée par un personnage de « La nuit américaine » de François Truffaut, dans lequel Dani avait joué...

« Dingue » chantée à l’origine par Emmanuelle Seigner correspond parfaitement à Dani. La chanson figure sur ce nouvel album « Horizons dorés » qui respire la liberté. Et à part faire la bringue dans une robe meringue, comment ça se traduit ? Dans des chansons où Dani répond au téléphone, par exemple … Entre ce nouveau western « Je décline l’invitation », un duo avec Joey Star, une chansonnette sur les artichauts et des reprises de son répertoire comme « J'voudrais que quelqu'un me choisisse avant qu'j'moisisse » : Dani a fait de ce nouveau disque un patchwork joliment punk.

Dix ans après son précédent album, « Le Paris de Dani », Dani a réussi son pari : la nuit ne dure pas mais on peut lui inventer de beaux lendemains.