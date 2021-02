Agent : Django Django. Mission : Evasion. Nom de code : "Glowing in the dark". Cible: Toute personne ayant envie de chasser la morosité. Moyens déployés: électro, pop, dance principalement et plus si nécessaire.

Le quatuor Londonien Django Django revient en force avec un quatrième album, porté par l’optimisme et l’évasion. Réalisé en partie à distance, confinement oblige ! Une configuration inédite qui leur a permis d’aller droit au but, et de trouver un remède miracle, anti-Covid, anti-Brexit et même anti-calorique!

DJ's à la base, ils ont les moyens de nous faire danser! Efficaces dès les premières notes de ‘Glowing in the dark’, titre de ce nouvel album.

Django Django nous avaient cueilli dès la sortie de leur 1er album. Décrits par The Guardian comme “capables de faire de la musique s’approchant de la perfection”

Avec “Default” : irrésistible tube électropop expérimental, ils annonçaient déjà la couleur !

Django Django s’attendait à une sorte de succès d’estime, mais ce fût la révélation suivi même d’une nomination au prestigieux Mercury Prize et de grosses dates concerts.

Leur volonté avec cet album? Rester positifs et nous faire danser sans aucun doute! et pour y parvenir Django Django a le don de puiser dans une culture musicale abyssale mais également dans le cinéma, la littérature, l’art contemporain, les bruitages en tout genre.

Discrets sur leurs secrets de fabrication, quand on écoute leur mix, on mesure l’étendue de leur ouverture et de leur talent pour créer la surprise.

Waking up ! On s’réveille et c’est Charlotte Gainsbourg qui sonne la cloche ce matin! Accompagnée par l’excellent violoniste Raven Bush, neveu de Kate Bush, dans ce road movie acoustique à la mélodie entêtante. C’est avec ce genre de recette déconcertante que Django Django positive, diversifie son public et ne s’enferme dans aucune chapelle.

“Spirals”, le 1er single de l’album en est une autre illustration

Les Spirales de Django Django qui ne tournent jamais en rond mais empruntent les routes sinueuses d’un éclectisme total qui les rend inclassables. Le seul problème, c’est la frustration occasionnée par le fait de ne pas danser sur leur musique dans l’obscurité d’un club !

Patience ou comme disent les anglais: “wait and see”!?

Django Django - “Glowing in the dark” nouvel album disponible.