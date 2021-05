Véritable icône brésilienne, ambassadrice du Tropicalisme dans les années 60, Gal Costa n'a rien perdu de son engagement. Dans son album regroupant ses plus grands titres, elle convie la nouvelle génération pour des duos émouvants et en écho à la situation actuelle du Brésil sous l'égide dévastatrice de Jaïr Bolsonaro

La chanteuse Gal Costa à la Casa Natura Musical, côté ouest de São Paulo. © AFP / CIÇA NEDER / PRESSE PHOTO BRÉSIL

Gal Costa, immense voix du Brésil, toujours militante, est de retour avec un album de reprises bien senti.

Loin des ambiances tubes de l’été et des publicités sur une plage pour boisson beaucoup trop sucrée, Gal Costa, c’est plus la Janis Joplin du Brésil, que la reine du Carnaval. Une légende vivante et rebelle, originaire de Salvador de Bahia.

Pendant près d’un demi-siècle, elle a enchaîné des dizaines de tubes, c’est la figure emblématique du Tropicalisme.

Ce mouvement culturel, politique et social apparu au Brésil de 1967 à 1968, en réaction , à la dictature militaire, au nationalisme et à la musique populaire brésilienne de l’époque.

La bossa nova, agrémentée de rock yéyé et de pop psychédélique, est la base de l’esthétique du Tropicalisme, que vous venez d’écouter avec un extrait de l’album référence du mouvement

« Tropicalia ou Panis et Circencis » qui réunit entre autre Gilberto Gil, Caetano Veloso et Gal Costa. La figure de la contre-culture brésilienne fait de la résistance aujourd’hui, en pleine ère Bolsonaro, en sortant ses premiers standards enregistrés pendant la dictature au Brésil entre 1964 et 1985. Sur un album de duos, elle convie dix artistes de toutes générations.

Sur « Juventude Transviada » Gal Costa invite l'excellent chanteur et comédien carioca Seu Jorge. Ouvertement contre les politiques du président actuel du Brésil, Jaïr Bolsonaro, il avait été révélé par le film « La vie aquatique », de Wes Anderson reprenant en portugais des classiques de David Bowie.

Pour revisiter « Avarandado », Gal Costa s’offre un binôme avec un autre talentueux musicien originaire de Rio, Rodrigo Amarante du groupe rock brésilien Los Hermanos

À 75 ans, Gal Costa reste le symbole de toute une époque et la Mère de toutes les voix, femmes et hommes confondus.

L'album est né par une question posée par l’artiste à son ami Marcus Preto, concepteur du disque :

Ne penses-tu pas que la musique guérit ? ».

Ce fût le déclic pour créer un projet apaisé mais fidèle à ses principes tropicalistes. Elle invite ainsi le fils de son grand ami Caetano Veloso, Zeca Veloso, qui signe l’arrangement à la guitare de ce poème de Torquato Neto. « Il faut, ô douce petite amie, rester ferme sur la route qui ne mène à aucune douleur ».

Les vers du poète inspirent le titre de la nouvelle œuvre de l’icône bahianaise.

L’album Nenhuma Dor de Gal Costa déjà disponible