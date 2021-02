Une brésilienne à Paris! Dom La Nena, chanteuse et violoncelliste virtuose est devenue l'une des artistes les plus importantes de sa génération en Amérique Latine. "Tempo" son 3ème album est un voyage dans le temps via la planète nostalgie, rythmé par son violoncelle, sa voix et quelques touches de piano ensoleillées!

La gardienne du temps, Dom La Nena, chanteuse et compositrice brésilienne installée à Paris, revient avec Tempo ; un troisième album qui nous parle de ce temps pensé et vécu comme une somme d’instants : la naissance, le vieillissement, la mort. A 31 ans, elle fait déjà partie des ambassadrices de la nostalgie en Amérique Latine.

Pour nous embarquer dans ce voyage temporel, elle a mis son violoncelle au centre, dont elle a poussé les possibilités sonores le plus loin possible. Le résultat est remarquable, dans Esperando Alma ; elle a utilisé les battements de cœur de sa fille ! Le Tempo de la vie!

Ce qui permet à Dom La Nena, de nous emmener les yeux fermés dans son univers nostalgique, ce sont ses influences, la musique baroque, les classiques de la bossa brésilienne, mais aussi la pop et le fait d’être récemment devenue maman imprègne également son travail et la questionne sur la vie et les valeurs du temps.

Pour Tempo, elle a composé tous les titres, joué tous les instruments et elle a invité un magicien du mixage, Noah Georgeson qui a notamment collaboré avec Rodrigo Amarante et les Strokes. Dans le titre "Doux de rêver", c’est l’élégance des harmonies vocales qui est mise en lumière, pour évoquer le temps qui passe.

Après le Tempo de la vie, celui du vieillissement avec une chanson spécialement écrite pour son grand-père.

Dom La Nena compose aussi le duo Birds On wire avec Rosemary Standley de Moriarty

Avec « Birds on wire », elle chante en italien, en anglais, revisite aussi bien le répertoire de Tom Waits que celui de Leonard Cohen. Dans son nouvel album, elle dévoile sa recette personnelle avec un mélange de portugais, sa langue maternelle, de français et d’espagnol qui lui permet d’aller encore plus loin dans le souvenir, la saudade…

Voilà, le voyage dans le Tempo suspend ton vol, guidé par Dom La Nena s’achève ici pour le moment !

’Tempo’ de Dom La Nena disponible le 26 février.