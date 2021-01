Ce matin, on se fait un concert !

NTM au printemps de Bourges en 1991 © Getty

Vous entendez la foule qui crépite d’impatience ? Qui va là ? C’est Céline Dion ? Mylène Farmer ? J’ai cru reconnaître le cri du jaguar… Mais c’est le suprême ! Le Suprême NTM !!

Oui aujourd’hui le phénomène a grandi, depuis « Le Monde de demain » leur premier Maxi 45 Tours, en 1990, NTM est devenu un groupe culte et le rap une culture majoritaire.

2021 sacrera définitivement le Suprême avec un biopic, une série pour Arte et Netflix, et la sortie cette semaine d’un Live. C’était en 2019 à Bercy (désormais appelé Accord Hotels Arena), et pendant 3 jours… Vous savez quoi ?

Ils ont mis la fièvre ;)

Mais ouais ! Pendant, pendant 3 jours ! MC Kool Shen et le double R, Joey Starr, 102 ans réunis, c’était d’la bombe bébé !

3 concerts d’anthologies, 3 dates complètes en 9 minutes chrono, la messe est dite chaque soir pour 20 000 fans qui connaissent les paroles par cœur… Et ce public de « old timers » comme on dit, est même prêt à rire aux vannes les plus pourries :

Bien sûr NTM enchaîne aussi les tubes et les uppercuts !

La scène est une scène d’adieu. Un enterrement en grande flammes avec une épitaphe «93, Suprême NTM, 1988-2019 » qui s’affichera sur une tombe à la fin du concert...

Les ex-graffeurs de trains sont remontés à la source de leur engagement commun et c'est ça qui passe à travers le show.

« La Der » le concert performance de l’immarcescible Suprême NTM sortira ce vendredi en CD, DVD et K7 (!)