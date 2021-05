Certifié disque de platine en France et en Belgique, poids lourd de la scène hip-hop, il maîtrise ce phrasé unique dont il a le secret, brillamment produit et posé sur des sons qui évoluent dans plusieurs styles. Roméo Elvis, rugit, groove et le prouve de nouveau avec son dernier single "TPA" pour "Tout peut arriver",

Le rappeur Roméo Elvis sur la scène du Llolapalooza le 21 juillet 2019 à Paris, France. © Getty / Paul CHARBIT/Gamma-Rapho

"TPA" en trois lettres c’est l’acronyme de « Tout peut arriver !» Mais avant de découvrir ce nouveau single, précédemment dans la vie de Roméo Elvis.

Voix grave et torse nu, il déchaînait déjà littéralement les foules sur les plus grandes scènes, avec Le Motel à la production sonore.

L’énergie brute du rap ! « Pogo » C’est l’un des titres qui l’a révélé en 2016 et lui a permis de fédérer son public grâce à son esthétique innovante et lui a valu deux disques de platines en France et en Belgique pour Morale 2 et Chocolat.

Roméo Elvis, jeune rappeur belge de 28 ans, écrit des textes empreints de second degré, il aime la caricature et prendre des risques. Se tester dans les fameuses sessions de freestyle avec ses acolytes de la brillante scène Bruxelloise comme ici en 2017 est un de ses sports favoris !

« TPA » oui tout peut arriver aussi, dans ces battles – savoureuses batailles d’improvisations, où l’on peut parfois oublier son texte et même légèrement savonner mais l’essentiel est de rebondir, c’est très formateur pour tout rappeur qui se respecte ! Roméo Elvis, jongleur de mots professionnel est un enfant de la balle et frère de la bombe féministe, Angèle, avec qui il avait notamment collaboré sur le titre « Tout oublier »

TPA parle de l’importance d’accepter notre incapacité à dompter l’imprévu. On l’écoute

Je n’arrive pas à descendre, le stress m’étrangle. Maintenant que j’suis au sommet, j’peux que tomber »

Criant de lucidité et particulièrement ironique aussi, Roméo Elvis, figure emblématique de la scène hip-hop francophone a récemment dû prendre ses responsabilités dans une affaire d’agression sexuelle, datant de Septembre 2020, pour lequel il s'est excusé publiquement

Il revient aujourd'hui avec TPA, un single extrait de l’album du même nom, produit par la crème des producteurs francophones, a de grandes chances de vous mettre en PLS !

CTPM, c’est tout pour moi!

TPA le single de Roméo Elvis est disponible, en attendant l'album prévu après l'été.