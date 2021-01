Le mardi c’est Anatolie, mais aussi moustaches et boule à facettes !

Le groupe Altın Gün aux Grammy Awards le 26 janvier 2020 à Los Angeles. © AFP / VALERIE MACON

Tandis que la Turquie du président Erdogan prend son virage autoritaire, un groove turc beaucoup plus libéré s’impose sur les scènes mondiales. Celui d'Altin Gün.

Yüce Dağ Başında ça donne envie de danser hein ?

Altin Gün signifie Age d’orr en français, et fait référence à l’effervescente scène stambouliote des années 70. Il s’y était opéré un mix entre le répertoire traditionnel turc et le psychédélisme, la disco, et la pop, venus d’occident. Les artistes cette première sono mondiale sont aujourd’hui revisités par Altin Gün.

Et qu’apportent-ils de nouveau ?

Ils poussent l’"hybridaSon" un peu plus loin ! Mi batave mi anatolien, basé à Amsterdam, réunis via Facebook, les six d’Altin Gün sont à eux seuls un mix de cultures et d’influences qui fait exploser la marmite sonore des 70’s. Et tout à coup Mario Bros avale un champignon turc !

Supurgesi Yoncadan extrait de leur précédent album est ce qu’on pourrait appeler un tube de dancefloor international alternatif. Y'a pas que les champions du streaming dans la vie !

Leur nouvel album Yol pour « Route » accompagnera peut-être un futur déconfinement planétaire.

Nommés entre autres aux Grammy Awards, Altin Gün fait salle comble quand ils sont en tournée. Et y' a de quoi ! Disco rétro mais contemporain, en trois ans et bientôt trois albums Altin Gün prouve qu'il existe une mondialisation sans formatage.

Yol le nouvel d'Altin Gün sortira pile dans un mois, deux singles sont déjà disponibles, et une tournée se profile avant l'été. A suivre !