Une virée en mustang décapotable, rouge rutilant de préférence, cheveux au vent sur les routes poussiéreuses du Mississipi, avec dans le poste, le bon vieux blues authentique de Nashville. Nous y sommes; The Black Keys reviennent avec un 10ème album, Delta Kream, conçu pour rendre hommage aux héros de leur adolescence

Direction Nashville pour découvrir ce dixième album studio, « Delta Kream », hommage à la tradition du blues country des collines du Mississippi qui a influencé les fondateurs du groupe : le chanteur et guitariste Dan Auerbach et le batteur Patrick Carney depuis leur début. Le premier single est un souvenir d’enfance, entendu pour la première fois au lycée, chanté par l’immense Johnny Lee Hooker.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le roi du blues Johnny Lee Hooker, source d’inspiration pour des générations de musiciens, son titre « Crawling king Snake » a notamment été sublimement repris par les Doors et aujourd’hui par The Black Keys qui nous offrent une intro de batterie, un peu accidentelle et un dialogue de guitares pour créer un groove plus profond, les guitares, rôle principal de leur album. Écoutez le résultat.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Crawling king snake » un monument du blues revisité par The Black Keys, eux mêmes poids lourd de ce cette musique avec à leur actif : 1 Brit Award et six Grammies. Ils ont rassemblé leurs souvenirs, et l’enregistrement du disque s’est fait naturellement, une session très inspirante planifiée quelques jours à l'avance, sans répétitions. En deux après-midi, accompagné par Kenny Brown et Eric Deaton en cercle, ils ont mis en boîte les 11 chansons de leur album

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ils ont choisi d'honorer ces artistes là parce qu'ils ont laissé une empreinte indélébile sur leur musique depuis leur adolescence, de "Poor boy a long way from home" de Robert Lee Burnside

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À “Do The Romp" du défunt guitariste Junior Kimbrough qu'ils considèrent comme leur principale source d'inspiration. Ils ont d'ailleurs réarrangé nombre de ses morceaux et "Do the Rump" était déjà sur leur premier album.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En plus d’honorer les architectes du blues, The Black Keys collabore avec l'organisme de tourisme Visit Mississippi qui retrace les sites historiques incontournables, liés à la naissance et à l’influence du blues. The Black Keys étant lui-même identifié sur la carte bien sûr !

« Delta Kream » l'album de The Black Keys est déjà disponible.