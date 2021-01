En 2020 Camélia Jordana a réussi à être à l'affiche de films qui sont sortie en salles. En 2021 elle fait son retour en musique.

La chanteuse et actrice Camélia Jordana pendant le 13ème Festival du film francophone d'Angoulême le 29 août 2020. © AFP / Yohan BONNET

Dans le monde de la culture, avoir une « actu » en janvier 2021, c’est pas évident ! Camélia Jordana débarque avec un double nouvel album et au moins une polémique par jour. Son droit de réponse est déjà dans son disque.

Elle avait prévenu cet été sur son compte Instagram :

Je n'ai plus peur de dire ce que j'ai dans la poitrine (…) Tout sera clamé et chanté, affirmé et assumé, écrit et défendu ».

C’est bien le cas. Mais dans son disque Facile x Fragile, elle porte ses convictions sur air "zouké-léger".

Le single Facile est devenu la chanson la plus jouée sur les radios françaises en 2020, et se retrouve nommé aux Victoires de la musique. Tandis que son autrice dénonce le manque de parité de l’institution et son entre soi masculin. C’est tout l’art de Camélia Jordana : l’ouvrir grand quitte à « cliver », comme on dit, mais toucher artistiquement le plus grand nombre.

Le précédent album Lost , son troisième album a moins fonctionné auprès du grand public. Elle y combattait, entre autres, les violences policières avec des titres forts comme Freddie Gray.

Il aura fallu que Camélia Jordana reprenne ce chant emprunté aux Black Panthers, dans une manifestation, pour qu’on y voit une menace à l’ordre public. Tout avait pourtant été dit, mais peut-être pas entendu.

Avec ce nouvel album on retrouve à la fois la dimension très pop de ses premiers titres, comme Non Non Non qui aurait pu être un tube de confinement !

Mais sur Facile x Fragile, à la dimension pop s’ajoute cet engagement assumé, celui des titres Femmes ou Si j’étais un homme

Mes sœurs mes mères ô femmes soyons fiers et chantons encore plus forts » / « Ah si j’étais un homme j’userais de ma voix je voudrais qu’elle résonne ».

Avec Camélia Jordana, la femme ne dissocie pas de l'artiste, mais elle joue sur deux registres : ferrailleuse en interview, charmeuse en chanson.

Facile x Fragile le nouveau double album de Camélia Jordana sortira ce vendredi.