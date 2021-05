Hymne à la vie, l'album de Pat Kalla et le Super Mojo est une combinaison forte en sensations musicales venues d'Afrique et d'Amérique Latine. Artisans et activistes du groove depuis des années, ils ambiancent petits et grands travers des histoires chantées ou contées dans une atmosphère chaude, joyeuse et positive.

Pat Kalla, chanteur, musicien, et conteur est un véritable griot du groove que le Super Mojo ne quitte jamais © LANDRY

Chanteur, musicien autodidacte, dîplomé avec mention très bien, de l'école du "On y va ! comme on dit en Afrique ! Il est aussi Conteur ; Maître Pat Kalla sur son micro branché tenait à peu près ce langage :

Conteur sans artifice, Pat Kalla, accompagné par son combo le Super Mojo produit un son fabriqué à partir d’éléments musicaux naturels, récoltés en Afrique et en Amérique du Sud. Quand il avait 16 ans, il chantait des chansons « anti-flics » dans les rues de Lyon et finissait au poste avec ses amis musiciens de rue. Aujourd’hui, il mixe culture africaine et chanson française pour redonner vie à nos jambes et nos cœurs. Un hymne à la vie, authentique et nécessaire !

Hymne à la vie est le deuxième album de Pat Kalla, architecte d’une musique soul makossa disco chantée dans un français "créolisé" que ne renierait pas Manu Dibango ou Francis Bebey

C’est en écoutant notamment Francis Bebey, un héros familial, conteur, musicien, journalise et guitariste, originaire de Douala au Cameroun comme son propre père, que Pat Kalla s’est construit humainement, musicalement et spirituellement.

« Président, j’aimerais vous demander si vous pouvez bouger sur du disco makossa ? », on lui posera la question ! En attendant le message est clair, cette chanson est une demande officielle de permission de danser de nouveau ensemble

Comment Pat Kalla associe t-il conte et musique ?

Grâce à ses spectacles ! pendant quinze ans, Pat Kalla a présenté « Conte And Soul » en France entre autres. Des contes habillés de costumes soul et chaussés de lunettes funk étoilées, rythmés au son de la soul, du jazz, puisés en Afrique, ou en Amérique Latine, des histoires qui parlent aux adultes comme aux enfants

Le mélange des contes et de la musique qui n’est pas juste là pour illustrer mais pour incarner un personnage à part entière, tel un griot Pat Kalla réveille les consciences et touche tous les publics, comme son nouvel album, « Hymne à la vie » !

La parole et la musique restent les instruments les plus puissants pour servir l’engagement de Pat Kalla, optimiste et joyeux.

« Hymne à la vie » l’album de Pat Kalla sort le 28 Mai