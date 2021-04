Rawb n'est pas jamaïcain, il chante le reggae, il insuffle de bonnes vibrations dans son premier album "The Beachfront", le fruit de plusieurs années de scènes ouvertes à Paris avec son acolyte Terka. Passionnés de dancehall, de sounds systems, et de hip-hop, il nous présente un premier album prometteur et réjouissant.

Voici un nouveau talent qui vient rafraîchir la scène reggae française.

Il s’appelle Rawb, alias Quentin Robert et sa musique est un métissage de racines ! Imaginez un artiste issu de la scène reggae, mais biberonné aux chansons de Brassens et Jean Ferrat et dont l’adolescence est rythmée par le hip hop et les soirées Sound System. Voilà le résultat :

Mr Sun extrait du premier album de Rawb, composé avec son binôme Thibault Flory (alias TRKA) qui filme et monte également les clips.

Ils alternent anglais et français pour nous offrir un reggae moderne qui intègre le hip hop et les musiques jamaïcaines, dans la lignée du talentueux français Biga Ranx. Leur inspiration, ils la puisent également du côté de l’excellent Damian Marley.

Voilà le titre qui a changé la face du monde du dancehall ! Conçu par l’un des fils de Bob Marley, c’est précisément ce cocktail reggae/ hiphop et textes engagés qui a donné à Rawb l’envie de quitter son île de la Réunion et l’usine où il pointait depuis 5 ans pour se lancer dans le grand bain, en Métropole. D’ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le 11 Mai prochain sur France Inter, pour un hommage à Bob Marley pour les 40 ans de sa disparition.

Les textes qu’il porte font largement écho à sa propre expérience : être libre de choisir sa vie, aller au bout de ses rêves, apprécier les choses simples… Cela peut paraître légèrement naïf, mais il nous rappelle à quel point il est difficile d’accomplir sa vie et lui donner du sens. Rawb nous confie également son spleen de déraciné et son engagement pour l’environnement. Mais il n’oublie pas son hédonisme et ses sensations sur un front de mer.

The Beachfront, c’est un ticket en or pour la plage. Composé lors du premier confinement avec les moyens du bord, cet album est porteur d’espoir, à l’image de « New Day ».

Sur ce titre lumineux, il invite le chanteur Faya Pyd pour une touche française, pour éloigner nos peurs face à l’extinction de la vie sociale

Rawb pourrait bien combler le vide dans le reggae français après la disparition de Tonton David en février dernier, comme lui Réunionnais

« The Beachfront », l’album de Rawb, déjà disponible.