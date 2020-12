Un début d'année Rap

Abel Makkonen Tesfaye dit The Weeknd, auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur sur scène lors du concert Global Citizen à Central Park, Great Lawn le 29 septembre 2018 à New York. © Getty / Michael Kovac / FilmMagic

On ne va pas se mentir : si 2020 devait recevoir une évaluation ce serait même pas une demi-étoile sur 5. En janvier l’année s’ouvre pourtant sur un tube scintillant.

Numéro 1 dans 34 pays « Blinding Lights » de The Weeknd deviendra en France la chanson la plus écoutée de l’année. Un tube d’hiver dont on ne sait pas encore qu’il sera aussi un tube de l’été et même un tube de rentrée…

Synthèse magique de la new wave des années 80 et du r’n’b des années 2000 : « Blinding lights » réunira des générations de confinés. Dans un monde bientôt mis sur pause.

Début 2020 l’année s’annonce aussi très rap, en France le nouveau « patron » vient de Marseille, et il s’appelle JUL.

En février 2020 JUL devient le plus gros vendeur de l’histoire du rap français : devant MC Solaar et IAM !

Fin 2020 JUL sera sacré numéro 1 des ventes tous genres confondus et numéro 1 sur Youtube France. C’est l’année JUL !

Sans oublier le couronnement de PNL aux Victoires de la Musique et les succès colossaux de Nihno et Niska. Le rap s’impose plus que jamais comme la musique la plus populaire de France.

Pendant-ce temps là les autres genres musicaux s’apprêtaient à enterrer successivement tous leurs pères fondateurs.

Un certain Manu di Bango allait nous quitter, mais nous n’en savions encore rien en ce début 2020…