Un an, jour pour jour, après sa disparition à l’âge de 79 ans, je vous propose une immersion au coeur de l’héritage considérable, laissé par le génial co-inventeur de l’afrobeat, dont l’histoire et la discographie sont dignes d’une épopée! L’aventure de Tony Allen, l’immortel, commence à Lagos, dans les 60's...

Portrait du batteur, et auteur-compositeur Tony Allen. © Bernard Benant - Navire Argo - PhotoPress

Autodidacte, né en Juillet 1940 à Lagos, au Nigéria, Tony Oladipo Allen a commencé à jouer de la batterie à 18 ans. Avec le charismatique Fela Kuti qui invente l’Afrobeat et ses formes musicales, Tony Allen en crée la rythmique dans les années 60.

Tony Allen restera aux cotés de Fela durant 26 ans avant de partir vers d’autres horizons, écrire sa propre histoire. Cette quête d’indépendance l’amène notamment à Paris où il enregistre l’album Afrobeat Express en 1989, pour le label de Philippe Conrath, créateur du festival Africolor, en Seine-Saint-Denis. Il réalise aussi un rêve d’enfant sur le tard, à 76 ans, avec son album The Source.

The Source, premier album de Tony Allen pour le prestigieux label Blue Note, mais le douzième de sa discographie, est LE disque de sa vie, lui pour qui le jazz était une influence majeure. Tout au long de sa carrière, il collabore avec de prestigieux artistes, de Damon Albarn, au sein du groupe The good, the bad and the queen, en passant par Cerrone ou encore U2. Mais avec Sébastien Tellier et le tube La Ritournelle, sa popularité va prendre une autre dimension.

Le succès de ce titre de Sébastien Tellier, magnifié par la magie du jeu de batterie de Tony Allen, a permis à un large public de le découvrir et de l’identifier.

La maîtrise de son instrument, sa remarquable ouverture d’esprit et sa grande créativité lui ont permis de se renouveler sans cesse, de se diversifier en touchant à tous les publics et toutes les générations. Tony Allen n’était pas seulement batteur, c’était un directeur artistique visionnaire, dont la carrière s’étale sur plus de 50 ans avec des centaines d’enregistrements en studio.

Ses multiples collaborations ont relancé sa carrière à la fin des années 90, et il a fait briller son jeu de batteur extrême dans tous les styles, y compris le hip hop, où il avait à coeur de soutenir la jeune génération.

COSMOSIS FEAT BEN OKRI ET SKEPTA

"Cosmosis", une notion qui colle parfaitement à la carrière de Tony Allen et nous rappelle combien la musique a le pouvoir de rendre l'artiste réel et éternel...