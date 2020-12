Dans l’épisode précédent, l’humanité ne savait pas encore que la moitié de la population allait être confinée en raison d’une épidémie mondialisée. Elle ne savait pas non plus que ce coronavirus la priverait d’enterrer ses morts. Et en ce deuxième trimestre 2020, la musique en déplore beaucoup…

Christophe, auteur-compositeur, chanteur en concert à Lille, France le 29 mai 2004. © Getty / Franck CRUSIAUX / Gamma-Rapho

Une vague de décès, liés à l’épidémie ou pas, qui emportera coup sur coup de grands bâtisseurs de l’Histoire de la musique

Tony Allen, père de la rythmique afrobeat

Manu Dibango, inventeur d’un groove planétaire

Bill Withers et sa soul éternelle,

Christophe, le beau bizarre de la chanson française

Idir, phare mondial de la musique kabyle

Little Richard, l’étincelle du rock

Enfin Florian Schneider du groupe Kraftwerk, pionnier de l’électro, disparu aussi dans cette hécatombe…

Dans l’adversité, le monde de la musique allait néanmoins se découvrir de nouvelles ressources

M, Mathieu Chedid, fait partie des premiers artistes confinés à avoir monté des concerts virtuels. Improvisées avec les moyens du bord, la famille, et une bonne connexion internet. Ces performances homemade représenteront près de 20 millions de vues cumulées au printemps 2020.

Musique de chambre et musique en robe de chambre se confondent dans un même élan vital… et artisanal… Ils et elles (Jean-Louis Aubert, Christine and the Queens ou Bono) sont simplement solidaires. A la fois du public cloîtré et du personnel exposé.

Bien sûr y aura aussi quelques ratés, comme avec le chanteur Raphaël, dans sa cuisine… Hey oui n’est pas Mick Jagger qui veut !

Pour lever des fonds à destination de la recherche ou des hôpitaux les initiatives sont légion mais la plus dingue reste celle de Lady Gaga. 35 ans après le "Live Aid", soit le plus grand concert caritatif de l’histoire, elle lance "One world : Together At Home" 6 heures de live en simultané dans le monde entier avec une affiche d’anthologie…

Les Rolling Stones, Céline Dion, Billie Eilish, Elton John Stevie Wonder, Paul McCartney, Pharrell Williams (entre autres) participent à distance. Bilan : 35 millions de dollars pour l’OMS !

De ces mobilisations de circonstances allait réellement naître de nouvelles formes… La musique entre dans une nouvelle ère.