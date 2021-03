Ce qui est réjouissant avec Benny Sings, c'est de savoir d'emblée que, quoiqu'il arrive, tout va bien se passer. C'est encore le cas avec son nouvel album "Music" conçu en Hollande dans son home-studio. Depuis plus de 10 ans, Benny Sings excelle dans la composition de R&B, de jazz et de pop sur des fondations hip-hop.

Benny Sings, le chanteur le plus romantique des Pays-Bas revient avec "Music" (Stones Throw Records). © Tess Janssen

Benny Sings, Benny chante ! C'est bien ça !

Tim Berkestijn de son vrai nom chante l’amour depuis toujours. C’est l’artiste le plus cool et romantique des Pays-Bas! Concepteur d’une délicieuse formule pop/soul sur des textes bien écrits. Itinéraire…

Vous venez de découvrir « Sunday Afternoon » extrait du nouvel album de Benny Sings « Music », déjà en playlist sur France Inter. Cet artiste insuffle une bouffée d'air frais dans la pop depuis une vingtaine d’années déjà, avec sept albums à son actif. Son thème de prédilection : l’amour ! Sa particularité ? La légèreté, inspirée par le chanteur Californien des 70’s Michael Franks.

Michael Franks, repris par une flopée d’artistes dont Ringo Starr, Diana Krall ou même Jean-Louis Murat, a eu une influence majeure sur la musique de Benny Sings. De son premier album en 2003 à aujourd’hui, son thème -l'amour- est omniprésent, révélé par « Little Donna » extrait de son deuxième album « I love you » :

Écrivant sa première chanson en anglais alors qu'il n'avait que 10 ans, avec un magnétophone et sans instrument, ses chansons depuis lors, ressemblent aux classiques des années 70 ou 80. Le style de Benny Sings s'est développé en opposition au grunge qui l'entourait pendant sa jeunesse. Chanter l’amour dans son 1er groupe The Loveboat était sa façon de se rebeller. Âgé de 43 ans aujourd’hui, c’est devenu sa façon de vivre.

La force de Benny Sings est de nous troubler. On ne peut pas définir sa musique comme triste ou joyeuse, son thème de l'amour ne l'enferme dans aucune chapelle, et si l’amour guide chaque ligne de ses créations, son objectif est avant tout de « rendre le monde plus doux et d ‘écrire de bonnes chansons » dit-il. Il s'est souvent associé à d'autres artistes. Il y a quatre ans, sa collaboration avec le talentueux Rex Orange County sur le film accrocheur "Loving is Easy" a atteint près de 3,5 millions de vues en une semaine.

Benny Sings, également pianiste et bassiste, enregistre et produit dans son studio personnel. "Music" est est aussi une histoire d'amitié, cet album comme le précédent d'ailleurs a été mixé dans le légendaire studio Ferber à Paris avec le maître des lieux, l'excellent ingénieur du son Renaud Letang. Mais c'est bien de chez lui, en Hollande qu'il nous a offert un live, évidemment plein d’amour, en juillet dernier sur la plateforme NPR music :

Vous pensez que tout a été chanté sur l’amour ? Benny Sings vous prouve le contraire avec son nouvel album « Music » déjà disponible.