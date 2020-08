"Identical" est le nouveau single de Phoenix extrait de la BO du prochain film de Sofia Coppola, qui sortira à l’automne. En cette rentrée incertaine "Identical" fait surtout partie de ces musiques qui vous feront avancer. Ecoutez le battement des machines et le souffle des basses soutenir vos pas.

Le groupe Phoenix avec Thomas Mars en concert pendant le Festival Grandoozy 2018 à Overland Park Golf Course le 14 septembre 2018 à Denver, Colorado. © Getty / Tim Mosenfelder / WireImage

Depuis l’apparition de ce nouveau titre, les médias sonnent le tocsin, oyez oyez, trois ans après Ti Amo (leur disque tout plein de rime en « o »), le meilleur groupe français du monde est de retour !

L’appellation peut laisser perplexe mais Phoenix ce sont objectivement les premiers français à s’être produit à New York devant 20 000 personnes et ils font partie de ce tout petit club de frenchies à avoir remporté un Grammy. Un Oscar de la musique américaine.

C’était en 2010 avec un sommet de raffinement sonore et d’efficacité pop.

Lisztomania sur Wolfgang Amadeus Phoenix -quatrième album du groupe- symbolise bien sûr le triomphe mondial des quatre versaillais mais aussi le joyau d’une incroyable collaboration. Depuis leur premier album United, l’accoucheur du talent de Phoenix, c’est Philippe Zdar. Le cinquième Beatles de cette histoire.

Pionnier et artisan de ce qu’on appellera la « French Touch » Philippe Zdar est mort tragiquement en juin 2019, et ce nouveau single du groupe lui est dédié, en lettrages rouge sur fond noir.

Philippe Zdar a beaucoup apporté à la musique du groupe et a "poussé" Phoenix dans leurs ultimes retranchements, avec qui il a passé des centaines d’heures en studio. Ça commence il y a 20 ans avec le fameux If i ever feel better.

Philippe Zdar, par ailleurs moitié du duo Cassius, était un des plus grands producteurs français, une influence majeure pour toute une génération de musiciens en Europe et aux Etats-Unis. Sans le savoir vous avez forcément entendu sa patte, car Zdar est une véritable matrice de la bande FM de deux dernières décennies. Top medley !

Mc Solaar, the Rapture, les Beaties Boys, Lou Doillon entre autres et par ordre d’apparition, enfin Sébastien Tellier et sa ritournelle : toutes et tous sont passé.es entre les mains du prince des studios, Philippe Zdar.

Le nouveau single de Phoenix porte son empreinte, tant dans le texte qui parle d’un ami perdu, que dans sa production. L’enchevêtrement de plus en plus abrasif de textures est une signature de Zdar que Phoenix et tant d’autres feront désormais renaître dans leurs sons.