Hiatus Kaiyote, magnifique quartet soul, jazz, r&b déjà samplé par Beyonce et Jay Z, Kendrick Lamar, Anderson.Paak, ou encore Chance The Rapper a pris six ans pour préparer leur nouvel album "Mood Valiant". Nai Palm, la chanteuse et guitariste a également pris le temps de collaborer avec Drake sur son album Scorpion.

Hiatus Kaiyot, le super groupe Australien de R&B, resté volontairement underground malgré leur succès mondial © Tré Koch

Hiatus Kaiyote les maîtres du groove restés volontairement underground malgré une reconnaissance internationale. Excellent quartet (basse, percussions, clavier, guitare) révélés en 2013 par le sublime titre soul « Nakamarra ».

Si vous aimez les ambiances à la Jamiroquai ou Erika Badu, ce qui va suivre devrait vous plaire :

Nakamarra, est le premier titre écrit par Naï Palm, la chanteuse et guitariste du groupe, il avait été posté sur facebook par Quest love, le batteur de The Roots ; et ce fût leur meilleure rampe de lancement ! deux nominations aux Grammy Awards, dans la catégorie Meilleure Performance R&B. La chanson apparaît sur leur premier album, « Tawk Tomahawk », qui a d’emblée montré leur point fort : la création d’un groove aux multiples textures : onirique, émotionnel, intuitif, contagieux.

Leur technique est de laisser libre cours à la spontanéité. La voix à géométrie variable de la chanteuse y est pour beaucoup également, son talent n’a d’ailleurs pas échappé à Drake qui l’a invitée sur son album Scorpions, enfin ils ont aussi bien retenu les conseils avisés de Salaam Rémi, le premier producteur d’Amy Whinehouse, qui pour le titre « Breathing Underwater », leur avait suggéré un arrangement plus up-tempo.

Le groupe refait surface avec un troisième opus « Modd Valiant », un projet inspiré par leur voyage à Rio de Janeiro en 2019.

Pour Get Sun, Hiatus Kaiyote a collaboré avec le légendaire guitariste et arrangeur brésilien Arthur Verocai, samplé plus d’une vingtaine de fois, notamment par Snoop Dogg, « Get Sun » est le fruit de leur première collaboration.

« Mood Valiant » aura demandé six ans de préparation, en voici un autre extrait :

« Red Room » premier single du dernier album de Hiatus Kaiyote est un clin d’œil à l’ancienne maison de Naï Palm qui avait plein de vitres rouges. Quand le soleil rentrait dans sa chambre à une certaine heure, la pièce devenait complètement rouge, comme la cabine du studio d’enregistrement, et comme dans ce studio du 7/9 Nicolas ! Rouge, la couleur de la passion !

« Red room » le single est déjà disponible et « Mood Valiant », l’album de Hiatus Kaiyote sortira le 25 Juin.