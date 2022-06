La ghanéenne sera à l'affiche du festival We Love Green, aux côtés de Gorillaz, Jorja Smith, Angèle ou Phoenix... Mais qui est donc ce phénomène qui mélange rap, trap et rnb ?

La chanteuse Amaarae en concert au Vermont Hollywood le 13 avril 2022 à Los Angeles, Californie. © Getty / Michael Tullberg

Elle est revenue la belle saison des festivals. Dès ce soir s’ouvre We Love Green au Bois de Vincennes à Paris, avec une programmation qui cultive la biodiversité musicale. Du rap de PNL à la pop d’Angèle, en passant par l’électro de Phoenix et le grand mix d’Amaraae.

Une voix qui rappelle parfois la chanteuse Sade, une fusion impressionnante de hip-hop, de r’n’b, de trap ou d’afro-beat : le son de la chanteuse-productrice Amaarae vous attrape l’oreille à la première écoute.

Elle est avec le nigérian Burna Boy l’une des signatures de cette afro-pop qui fait danser la planète.

Depuis ses débuts en 2017 la ghanéenne Amaarae s’est imposée localement, puis internationalement avec un 1er album extrêmement inventif « The Angel You Don’t Know » / jusqu’au duo qu’on vient d’entendre avec la star du r’n’b globalisé, l’américano-colombienne Kali Uchis. Ce remix de « Sad Girls Luv Money » est devenu l’un des hits du réseau social Tik Tok.

« Sad girls love money » / les filles tristes aiment l’argent : un constat assez sombre… Amaarae balance sans hésiter sous sa voix de fausse Lolita !

Avec une enfance et une adolescence passée aux Etats-Unis avant de retourner au Ghana, Amaarae maîtrise parfaitement les codes du rap US, et admire ceux qui les ont subverti comme l’intrépide Kelis, qu’elle site en référence. Amaarae poursuit dans cet art du détournement.

Déclaration façon « lover » avec une petite touche en français, « Céline » traite d’homosexualité en pointillé. Courageux dans un pays, le Ghana, où le conservatisme religieux reste ultra puissant. Assumant des looks fluides et afrofuturistes, Amaarae a une démarche militante certes, mais une ambition universelle. Vivement le 2ème album, qui me dit-on, est déjà en préparation...

Le 1er album d’Amaarae « The Angel You Dont Know » est toujours disponible, elle jouera à We Love Green ce samedi 4 juin. France Inter ouvrira les festivités dès ce soir avec les concerts de Gorillaz et Jorja Smith en direct du festival, à partir de 21h.