Surdoué français de l’électro, le multi-intrusmentiste Lewis Ofman publie le bien nommé « Sonic Poems », une succession d’irrésistibles poèmes soniques.

L'artiste Lewis OfMan © Getty / Richard Bord

Conseil beauté : montez le son, ouvrez grand les oreilles et les pores de la peau, laissez entrer les mélodies groovy de ce surdoué et votre énergie en sera décuplée ! Le bien nommé « Sonic poems », premier album de Lewis OfMan va enfin sortir.

« Sonic Poems » des poèmes soniques où se tissent une infinité de couleurs, de motifs, et de sensations. Il a 23 ans seulement mais ça fait au moins 5 ans que le nom de Lewis OfMan se répand comme une traînée de poudre.

« Flash » sortie sur une première compilation de titres en 2017 avait déjà de quoi impressionner. A l’époque Lewis Delhomme (de son vrai nom / d’où le « OfMan ») rassure encore ses parents avec une hypokhâgne et des études de cinéma.

Mais Lewis s’improvise multi-instrumentiste, bidouille en autodidacte sur le logiciel « Garage band », et s’empare de la musique comme medium. Il est vite repéré.

Le premier album de Vendredi sur Mer, chanteuse suissesse que vous entendez régulièrement sur nos ondes, est entièrement produit par Lewis OfMan. Et irradie de cette touche si particulière, que d’autres jeunes talents sont allés chercher comme le rappeur irlandais Rejjie Snow.

Et c’est quoi cette « touche » Lewis Ofman alors ?

Liberté et inventivité totale ! Mariage du groove électronique avec l’ensoleillement de la pop italienne et des fêtes baléariques ! Mais aussi et surtout, le sens de la mélodie.

Français qui compose le plus souvent en anglais, Lewis OfMan cite volontiers Serge Gainsbourg, John Lennon ou le rappeur Franck Ocean en références, mais aussi Vladimir Cosma ! Car il a compris comme lui que la mélodie est ce qui permet de partir dans un rêve. De penser soudain que tout est possible. Même d’envoyer un texto que vous allez regretter ;)

Confession d’un enfant du siècle le titre « Too Much Text » est une variation sur les messages qui régissent nos histoires. Tantôt bizarres, bavards, trouillards, ou carrément paillards, bref les textos du soir.

Heureusement avec Lewis OfMan demain sera « une autre bonne journée » !

Amusant et léger, intelligent et poétique, moderne, et excitant en diable, le premier album de Lewis OfMan est en soi une bonne raison de se lever !

Les "Sonic Poems" de Lewis OfMan sortiront le 18 février prochain et sa tournée a commencé hier !