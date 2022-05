Après 5 ans d'écriture, les extraordinaires canadiens emmenés par Win Butler et Régine Chassagne publient leur 6ème album studio "WE". Fidèles à leur style unique et flamboyant, même dans l'adversité !

Win Butler et Régine Chassagne d'Arcade Fire le 14 février 2020 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. © / Erika Goldring

« The Lightning » littéralement la foudre, c’est avec ce titre que le groupe rock canadien a annoncé "en toute sobriété" la sortie de son 6ème album studio « WE ».

Wagnérien, sans donner envie d’envahir quelque pays que ce soit, le style d’Arcade Fire fait dans la grandiloquence épique !

Maximaliste en diable, « The Lightning I et II » chanson en deux mouvements porte la signature de ce collectif guidé par Win Butler et Régine Chassagne. Des morceaux XXL construits comme des montagnes russes, où se succèdent plusieurs phases musicales, dans une étourdissante débauche d’instruments et de lignes mélodiques.

En 2013 « Reflektor » donne son nom au 4ème album d’Arcade Fire, réussite totale, travaillée en studio par un génie de l’électro rock, James Murphy de LCD Sound System. David Bowie qui est alors fan du groupe participe même aux chœurs !

Une décennie plus tard comment Arcade Fire a évolué ?

Après « Everything Now » en 2017 qui donne lieu à des concerts complètement dingos (notamment celui de Bercy diffusé sur France Inter), voici « We » présenté comme « un voyage cathartique ».

« Age of Anxiety I » - l’ère de l’angoisse partie 1 - que je vous livre en exclusivité sur Inter, est l’un des 7 titres de ce nouvel album ambitieux construit en diptyque.

Après la peur et l’isolement, l’acceptation de soi et la reconnexion aux autres.

Produit par le complice de Radiohead et Beck, l’excellent Nigel Godrich, ce 6ème opus tente de redéfinir le « WE » le « NOUS » de demain. Sur la pochette, on plonge dans un oeil en forme de trou noir photographié par l’artiste JR. Objectif : regardez la « parfaite imperfection humaine » en face !

Arcade Fire sortira "WE" son sixième album studio demain !