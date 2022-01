Benjamin Sportès, activiste du groove à la française revient avec un nouveau mini album en solo : six titres pour court circuiter la grisaille ambiante!

Futuro Pelo © Ruben Sportès

Guitares funk, joyeuse mixture de samples et mélodies pop : Benjamin Sportès est ce qu’on pourrait appeler un artisan du « french groove » Nicolas ! 35 ans de savoir-faire. Et toujours cet art de la galette instantanément cool. La dernière sort tout juste des fourneaux !

« Norman » premier extrait du mini album de Benjamin Sportes alias Futuro Pelo. Une musique qui fait comme si de rien était. C’est ainsi qu’il l’a conçue. Traversant les temps maussades avec panache. Et cultivant ce souvenir vague et confus de quelque chose de familier qui vous accroche l’oreille. Peut-être le synthétiseur de Kate Bush ? Qui sait ! Benjamin Sportès maîtrise parfaitement l’art français du « déjà vu ».

Whistle vous souvenez ? c’était y a un peu plus de 10 ans. A peine entendu déjà dans la tête c’est l’effet Sporto Kantès. Ce duo que Benjamin Sportès alias Futuro Pelo formait avec le bassiste des Wampas. Ensemble ils ont notamment produit ce petit bijou SM et fétichiste.

« Lee » un vrai tube alternatif !! Aujourd’hui Benjamin Sportès évolue en solo. Enfin avec un ami imaginaire « Monsieur bouche ».

Un personnage que notre musicien, formé dans une école d’art à Londres, ballade dans ses clips et ses pochettes, a toujours un goût pour les filles fortes!

C’est ce titre « Tango » qui donne son nom à ce nouvel album de Futuro Pelo, avec l’excellente Mila Stahly, déjà présente sur le premier « A Bigger Splash » (en 2020) hommage au peintre David Hockney. D’une manière générale la musique de Futuro Pelo a une dimension très graphique, et superpose des morceaux découpés dans une collection de sons hyper éclectique.

Avec son délicieux still drum, percussion caribéenne, et la voix entêtante de Mila Stahly, « Ace » conclut ce nouvel opus de collages foutraques sur une note tropicale. Pour oublier l’hiver et la calvitie. Bah oui Futuro Pelo ça vient de là !

« Tango » le nouveau mini album de Futuro Pelo sortira le 7 janvier.