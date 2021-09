Imaginez un monde où les désirs circulent aussi librement que les corps. Où chacun s’amuse et s’assume pleinement. Vous êtes chez Ichon ! Rappeur-chanteur ou chanteur-rappeur peu importe. Allez « viens on se mélange ».

Le rappeur et chanteur Ichon - "Litanie" (Vidéo officielle) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel d'Ichon

« C’est toi qui décide maintenant » : le consentement c’est sexy dans ce titre en duo avec la chanteuse Yzeult, révélation féminine aux dernières Victoires de la musique. Ichon, lui, est une révélation hybride du paysage musical français. Découvert avec cette chanson :

"Noir ou blanc" composé un soir où il voulait juste danser est devenu un hymne inclusif. Dans le clip la diversité des êtres et des corps n’est plus un concept mais une donnée « sans commentaires ». C’était sur le premier album d’Ichon « Pour de vrai », sorti l’année dernière, le jour de ses 30 ans. Il en propose maintenant une version rééditée et augmentée.

Et pourquoi ne pas sortir un « vrai » deuxième album ?

Disons que ce sont huit nouveaux titres « sans pression ». Un espace déminé des attentes, comme le traduit la chanson « Radio » !

Quand Ichon alias Yann-Wilfried Bella Ola se libère des contraintes ça donne quoi ? Celui qui doit son pseudo à son obsession, ado, pour les poitrines des filles, était déjà identifié comme « unique » et « singulier ». Aujourd’hui, au-delà de son look « bi genre », il porte une nouvelle forme de masculinité. Sensible et sans pose.

Le brouillage des repères se traduit aussi en musique. Ichon, ex rappeur, a abandonné la panoplie du bad boy et développé au sein du collectif « Bon Gamin » une esthétique urbaine néo romantique.

Quelques mots d’amour empêché sur une rythmique afro beat, c’est Michel Berger qui rencontre Fela Kuti, Ichon avait annoncé la couleur « viens on se mélange ».

« Encore plus pour de vrai » ! Le premier album réédité d’Ichon sort demain et il sera en concert à La Cigale à Paris le 21 janvier.