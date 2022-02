Le duo stéphanois publie une nouvelle édition de son premier album "Les Forces Contraires" et concoure dans la catégorie « révélation masculine » aux Victoires de la Musique 2022.

Portrait des frères Raphaël et Theo Herrerias, membres du groupe Terrenoire à Paris, le 26 août 2020 © AFP / THOMAS COEX

« Terrenoire » Nicolas : c’est le nom d’un quartier populaire de Saint Etienne, où ces deux frères, Raphaël et Théo Herrerias**, ont grandi. Ils ont décidé d’en faire leur nom. Leur blason. Avec eux « Terrenoire » est devenu un projet musical humaniste.

Leur premier album « Les Forces Contraires » en 2020, scellé autour de la mort de leur père, a posé les bases de cette aventure : un mélange de récits intimes et sociaux, qui saute du hip hop à l’électro en passant par la chanson avec une conviction « soigner par le beau ».

« 60 falaises » extrait de la réédition que Terrenoire vient de sortir : « La mort et la lumière ». 7 nouveaux titres originaux dont cette chanson qui plonge la vie des cités ouvrières dans une nouvelle lumière justement. C’est le projet de Terrenoire : parler de la misère sans misérabilisme.

Cet autre inédit de frères de Terrenoire évoque la misère en héritage. Chez eux, c’étaient les arrières grands parentsespagnols quittant l’Andalousie pour venir travailler dans les mines.

Et sur le plan , on sent également un autre héritage…

Oui bien sûr ! Le stéphanois Bernard Lavilliers évidemment !

« Je tiens d’elle » le duo Terrenoire / Bernard Lavilliers sur le tout dernier album du chanteur, sorti à l’automne. Comme Lavilliers, leur référence tutélaire, Terrenoire défend une écriture poétique instinctive, qui fait monter le réel d’un cran par le jaillissement des formules et des images. Et puis, comme lui, les frères de Terrenoire, croient au pouvoir de la fête !

Le grand frère à la guitare, le petit à l’ordinateur, certes chacun a fait ses classes musicales de son côté, mais aujourd’hui en fusion artistique Terrenoire est devenu une promesse incandescente !

"La mort et la lumière" la réédition de l'album « Forces Contraires » augmentée de 7 titres vient de sortir. Le duo Terrenoire est en lice catégorie « révélation masculine » pour les Victoires de la Musique, que vous pourrez suivre en direct demain, dés 20H45 sur France Inter !