Riche de ses origines latinos, Kaina compose une soul fusion, à a fois très élaborée et évidente, portée par une voix de velours. Elle vient de publier "It was home", son deuxième album, enchanteur...

L'auteure-compositeure-interprète Kaina en concert le 9 novembre 2019 à Austin, Texas. © Getty / Rick Kern

Direction Chicago ! La ville qui a vu grandir Barack Obama et Kanye West, mais aussi Kaina, jeune prodige de la soul avec qui il faudra désormais compter.

EXTRAIT ANYBODY CAN BE IN LOVE

« Anybody can be in love » est une chanson à traduire littéralement par « Tout le monde peut être en amour ». Il suffit de laisser une chance à l’autre et aux autres en général, qui ne valent souvent pas grand-chose à côté de la dernière notification de votre téléphone portable... Avec ses textes simples et ses orchestrations très raffinées, Kaina produit une soul d’un nouveau genre à la fois moelleuse et particulièrement structurée. Une sorte de fondant-croquant !

EXTRAIT APPLE

Dans le berceau de la house et le vivier d’une nouvelle scène hip hop est donc apparu le son de Kaina. Chanteuse autrice-compositrice née à Chicago de parents immigrés du Venezuela et du Guatemala, Kaina Castillo créé une chimie musicale entre rock brûlant, soul vibrante, groove R’n’B, et arabesques latines…

EXTRAIT CASITA

Kaina, dont le prénom arabe désigne une jeune femme rebelle, incarne musicalement la diversité culturelle plutôt que de la prôner. A l’image de ce titre en anglais et en espagnol « Casita ».

« J’ai l'impression que mes chansons et ma musique sont les seules choses que personne ne peut me prendre ! »

C’est ce qu’elle a déclaré un jour Kaina ! Qui a raconté le long chemin qu’elle a parcouru pour arriver à être entendue, et les difficultés de sa communauté latino-américaine, mais qui refuse de faire de ses compositions des chants de bataille.

EXTRAIT IT WAS HOME

On ne se mesure pas sa force dans sa capacité à combattre sans broncher, mais dans sa capacité à guérir, les autres et soi-même. C’est la conviction que Kaina a mise en pratique sur cet album, qui apporte sa petite annexe aux « Songs In The Key of Life » de Stevie Wonder.

« It was home » c’est le nom de ce deuxième album de Kaina, sorti le 4 mars, elle se produira à Paris au Pop-Up du Label le 16 avril prochain.