Le super groupe de Thom Yorke, Jonny Greenwood (Radiohead) et Tom Skinner (Sons Of Kemet) publie son premier album "A Light For Attracting Attention". Plongée en clair-obscur dans le vortex des écrans.

Les musiciens Thom Yorke, Jonny Greenwood et Tom Skinner © Alex Lake

Oubliez les horoscopes, il suffit parfois d’écouter de la musique ! Avec les anglais Thom Yorke et Jonny Greenwood deux membres de Radiohead, l’un des groupes les plus visionnaires, à priori on n’est pas déçu. Associés au batteur de jazz Tom Skinner, ils forment un nouveau groupe extralucide « The Smile ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Thin thing » c’est une chose infime, invisible, et plutôt angoissante... Le clip de ce dernier single de The Smile nous précipite un vortex numérique dévorant. On retrouve le faux calme inquiétant et le chaos technologique qui forgent le style de Thome Yorke et Radiohead.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’album « OK Computer » c’était il y a 25 ans. Ambiance OK Google avant l’heure !

« A light for attracting attention » / « Une lumière pour attirer l’attention » c’est ainsi que se traduit le nom du premier album de The Smile. Il prolonge ainsi la réflexion sur un certain cauchemar des écrans.

« The Smile » ce n’est donc pas très souriant! Comme l’annonçait ce premier titre noisy diffusé par le groupe il y a 1 an lors du festival Glastonbury.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Nigel Godrich, producteur historique de Radiohead, décrits ces 13 titres très attendus de The Smile comme « une juxtaposition intéressante ».

C’est vrai que les chansons ne se ressemblent pas, et se contredisent même. « La même chose » et « L’opposé » sont les noms des deux premiers titres! Et puis on passe de la fureur, à la douceur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Avec le jeu afro-beat du batteur, une section cuivre comptant parmi les meilleurs joueurs de jazz du Royaume-Uni, et des cordes du London Contemporary Orchestra : tout d'un coup les abysses se réchauffent.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le nom de The Smile vient du peintre et poète pré romantique William Blake qui a écrit

« Il y a un sourire d'amour, Et il y a un sourire de tromperie »

The Smile c’est la tentative de réunir ces deux sourires. Avec une ligne directrice : l’imprévisibilité. Soit le plus inégalé du génie humain !

« A light for attracting attention » l’album de The Smile sortira demain, et le super trio sera en concert en France au Montreux Jazz Festival le 12 juillet.