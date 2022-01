Le producteur britannique est de retour avec un septième album. Au programme : featurings élégants et nappes planantes. Un album en forme de nuage, comme une condensation de l'époque.

Le producteur, compositeur et DJ Bonobo © Grant Spanier

Quoi de plus relaxant que le flux et le reflux d’une onde sonore? Y en a des kilo-heures sur Youtube, au gré des mix "détente". Mais pour "ouvrir votre espace intérieur" tout en faisant une vraie expérience musicale, plongez directement dans le dernier album de Bonobo !

Bonobo alias Simon Green est un anglais, qui vient d’une petite ville rurale près de Brighton, et s’est installé aux Etats-Unis. Il mix, remix, et compose depuis 20 ans des paysages sonores d’une grâce et d’une puissance rare. Collaborant avec Gorillaz, London Grammar ou Erykah Badu. Car comme son nom de scène l’indique, c’est un animal social.

« Bonobo » c’est en référence aux singes Bonobos et au fond à une certaine qualité d’organisation sociale ! Je rappelle qu’en cas de conflits les bonobos ont recours au sexe. La musique de Bonobo a elle aussi des vertus apaisantes.

« Night light » portrait de la nuit tombée avec le chant croassant de la poétesse allemande d’origine indienne Bajka ! C’était pour l’un des premiers albums de Bonobo « Days to Come ». Bonobo a toujours été traversé de mille influences et voyages. Et toujours incarné dans les textes et les voix de femmes artistes.

Jamila Woods chanteuse et poétesse de Chicago, voix engagée de la cause noire et du féminisme, pose ici le haïku pivot de ce nouvel album de Bonobo : "Nous les gens nuages, nous vivons dans le gris / si tu m’aimes laisse-moi flotter".

« Je savais que j’avais désormais la pièce centrale de l’album, et je savais comment tout le reste allait sonner » dixit Bonobo

Cette chanson avec Jamila Woods l’a débloqué et guidé pour ce disque intitulé « Fragments » mais qui sonne en effet comme un nuage, une condensation de l’époque.

Autre grand talent, la multi-instrumentiste californienne Kadjha Bonet, dont on attend un nouvel album cette année. Elle vient glisser sa voix dans ce titre « Day by Day » que je vous ai proposé en avant-première ! Et soudain un rayon de soleil traverse le nuage.

« Fragments » le nouvel album de Bonobo sera disponible demain ! Et il sera en concert à Paris au mois d’avril.