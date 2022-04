Daniel Rossen, coleader des groupes Grizzly Bear et de Department of Eagles, publie son premier album solo "You belong there". Un chef d'œuvre où il touche à tous les instruments, de la guitare à la contrebasse.

Le multi-instrumentiste, chanteur et auteur-compositeur Daniel Rossen © Amelia Bauer

A ce niveau ce n’est même plus une question de goût, la musique de Daniel Rossen est d’une beauté évidente, immédiate. Sans concept et sans commentaires. Le genre de truc qui discute directement avec votre part la plus gracieuse.

Il s’en est passé des choses en moins de 40 secondes. Des chemins harmoniques insoupçonnés se sont ouverts. Et Daniel Rossen a glissé d’un instrument à l’autre comme le soleil tourne dans une pièce… Guitare, batterie, clarinette et même contrebasse, le musicien californien maîtrise tout sans jamais étaler sa virtuosité.

En 20 ans de carrière c’est son tout premier album solo, et si nom ne vous dit rien, il est fort probable que vous connaissiez ça !

« Two Weeks » l’un des succès de Grizzly Bear, groupe de rock expérimental « quasi culte » (soyons raisonnable) du début du 21ème siècle. Avec des albums comme « Yellow House » en 2006, le quatuor de Brooklyn sera encensé par la critique et fera les premières parties de Radiohead. Rossen y est visiblement pour beaucoup…

C’est ce que montre cet album en solo. Après quelques brefs essais, les 10 titres de ce premier long format révèlent son talent décisif pour les textes, les mélodies, les orchestrations.

Voilà une musique à prendre la route ! Et quitter la ville, comme Daniel Rossen. De New York au désert de Santa Fé, des hipsters aux grands espaces, il a fait son chemin, gagné une liberté infinie, et une couleur plus chaude…

Avec cette influence du Mexique qui pousse dans ses compositions, comme la corne de l’Espagne dans la chanson "Toulouse" de Nougaro !

« Il m’a fallu toute une vie pour sortir cet album » affirme Rossen. Né à Los Angeles et fils du cinéaste hollywoodien, Robert Rossen, Daniel repose donc ses valises dans son « Pais » à lui, la Californie.

« You Belong There » ce premier album solo est une sublime déclaration d’appartenance à soi-même.

« YOU BELONG THERE » le premier album solo de Daniel Rossen est disponible depuis le 8 avril, sorti chez Warp Records. Il sera en concert le 14 mai au Café de la Danse à Paris.