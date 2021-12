En près de 40 ans de carrière, Mylène Farmer a su fédérer des fans de tous les genres, origines sociales et sensibilités politiques. Les 200 000 premiers billets de sa tournée 2023 se sont écoulés en 8h. Retour sur un succès live jamais démenti pour la réédition de ses spectacles en CD/DVD.

L'auteure-compositrice-interprète Mylène Farmer à Cannes, pendant le Festival, membre du jury, le le 17 juillet 2021 © AFP / Mustafa Yalcin / Agence Anadolu

A votre avis qui est capable de réunir toutes les générations, toutes les classes sociales, toutes les cultures musicales, toutes les orientations politiques et sexuelles de ce pays ? C’est Mylène Farmer bien sûr !

On a envie de chanter hein, et les poils qui se dressent sur les avant-bras…

30 ans après sa sortie, "Génération Désenchantée" s’est imposé comme une messe du temps présent. Et Mylène, sa prêtresse, comme un phare dans la nuit des divisions. Alors que ses lives grandioses sont réédités et que les places de sa prochaine tournée sont parties comme l’éclair (200 000 billets en 8h), quel est ce "phénoMylène" ?

Sur scène même pour les non fans, Mylène Farmer provoque une adhésion immédiate. En 2009, elle est devenue la première chanteuse française à remplir deux fois le Stade de France. Vingt ans plutôt, avec son complice le producteur Thierry Suc, elle était la première française à proposer un vrai show avec des décors, des danseurs, des effets visuels, et des costumes signés Thierry Mugler. Depuis, Mylène Farmer propose toujours des spectacles uniques en France.

Comparables à Madonna ou Beyoncé par exemple ?

Dans l’ampleur des productions oui, mais il y a une touche littéraire chez Mylène !

Les libertins du 18e siècle, les poètes du 19e siècle, Rimbaud, Verlaine et surtout Baudelaire (que son compositeur et réalisateur de clip Laurent Boutonnat a mis en musique), sans oublier Virginia Woolf ou Edgar Allan Poe : la littérature est partout dans les shows et les chansons de Mylène Farmer ! Y a même eu un mémoire universitaire là-dessus signé Adrien Naselli.

A l’heure des écoutes en ligne et de la dissolution des albums, Mylène Farmer défend depuis plus de 30 ans une musique qui se vit avant tout comme expérience.

Croix, sarcophage ou déesse égyptienne géante, les spectacles de Mylène Farmer ont leur bazar mystique certes mais proposent une vraie communion.

Le "Miracle" Mylène, c’est peut être dans un sanglot, ce courage de vivre ensemble !

La réédition de quatre concerts de Mylène Farmer en DVD, CD et Bluray sortira demain, et "Nevermore 2023", sa tournée des stades, démarre dans un an et demi à Lille.