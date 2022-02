Nourri d'images d'archives, ce documentaire en trois tomes signé Clarence "Coodie" Simmons et Chike Ozah retrace l'ascension de Kanye West, de la galère des débuts au succès planétaire. Le premier épisode vient d'arriver sur Netflix.

Le rappeur Kanye West sur scène le 31 mars 2004 à New York. © AFP / Scott Gries / Getty Images Amérique du Nord

C’est le rappeur le plus récompensé ET le plus controversé de tous les temps. Kanye West fait parler de lui tous les jours, par sa folie mais aussi pour son talent. La trilogie documentaire sur sa vie/son œuvre débarque sur Netflix et montre que depuis le début, l'un ne vas pas sans l’autre….

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quand Clarence "Coodie" Simmons, fait la rencontre de Kanye West, il n’est pas encore rappeur mais fait des instrumentaux pour les autres, notamment Jay Z. « Coodie » a une conviction : Kanye ira très loin. Et 320 heures de rush plus tard, il a la preuve en images que Kanye West a accompli sa propre prophétie.

Il faut voir la première interview télé de Kanye West, où il assène :

"J’ai trop de choses sur le cœur que le monde doit entendre"

Idée reprise sur le titre "Through the wire". Avant d’avoir sorti son premier album, Kanye dit déjà que la musique c’est lui ! En plus de 20 ans de carrière et 22 Grammy Awards, West est devenu ce qu’il a toujours été, un géant fascinant et inquiétant.

Sans divulgâcher le contenu, les premières années à New York en sont un bon exemple. Soutenu par les talentueux Talib Kweli et Mos Def, Kanye West reste ce gars de Chicago qui galère en frappant à toutes les portes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Devant la cheffe médusée du service marketing de "Roc-A-Fella", le label de Jay-Z, il met sa démo dans la chaîne hi-fi…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Chef d’œuvre sur le consumérisme et la condition noire, où l’on sent l’inspiration du regretté Syl Johnson, "All Falls Down" sera publiée quelques années plus tard sur le premier album de Kanye West "The College Dropout" en 2004. Mais ce jour-là chez Roc-A-_Fella_tout le monde s’en fout ! Pas grave, Kanye se sent investi d’une mission supérieure…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Autre chanson culte dont on assiste à la création in vivo, "Jesus Walks", explique que la plus importante des guerres c’est celle que l’on livre contre soi. Donda la mère professeur d’anglais de Kanye (disparue en 2007) lui donnera une confiance absolue mais aussi ce conseil."On peut avoir la tête dans le ciel et garder les pieds sur Terre". Celui qui se fait désormais appelé "Yé" devrait s’en rappeler !

Modestement intitulée "Jeen-yuhs" ("génie" !) et signée Clarence "Coodie" Simmons et Chike Ozah, la série documentaire "La trilogie Kanye West" est diffusée en trois volets sur Netflix. Le premier épisode est disponible depuis hier.