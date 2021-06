Dans la catégorie « Tribute album » ou « album hommage » il y a deux écoles : les reprises ou les créations originales. « Tempo Tempo » de Fixi et Nicolas Giraud appartient à la deuxième.

Fixi accordéoniste de Java, et Nicolas Giraud, trompette de Claude Nougaro, étaient tous deux disciples et partenaires de Tony Allen, batteur nigérian mythique et co-inventeur de l'afrobeat. « Tempo Tempo » n’est pas le disque que le trio n’a brusquement pas pu faire, après la disparition de Tony Allen l'année dernière, mais plutôt une joyeuse séance de spiritisme !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

EXTRAIT TEMPO TEMPO

Un dialogue entre les enregistrements de batterie laissés par Tony Allen, les instruments de Fixi et Nicolas Giraud, et des voix amies.

La chanteuse nigérianne Ayo Nefretiti, entonne à la fois un chant et une prière pour célébrer Tony Allen dans ce titre « Esè Odò ». Une sorte de « kaddish yoruba ».

Kaddish Yoruba

Le kaddish est une des plus anciennes prières juives, elle accompagne en général le deuil, c’est aussi une prière de louange et d’espérance ; quant au Yoruba c’est à la fois une langue d’Afrique de l’Ouest et un culte religieux caractérisé par la superposition de plusieurs rythmes. Bref « Tempo Tempo » se trouve à ce croisement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

EXTRAIT Injera Feat Fatai Rolling Dollar

Fatai Rolling Dollar grande voix yoruba et ambianceur de 84 ans est invité sur ce titre « Injera ». Le secret de sa jouvence éternelle ? « Pas d’alcool, du sexe et du jus d’ananas » ! Tony Allen avait lui aussi ses principes qui sont devenues les chansons-jalons de ce disque. « Just want to be me » par exemple. Se contenter d’être soi mais pleinement !

EXTRAIT « Just want to be me »

Celui qui a collaboré avec Féla Kuti, Damon Albarn, Sébastien Tellier, ou U2 avait fait de sa batterie un instrument central, et de son jeu, un exercice de souplesse et d’ouverture. Cet hommage à Tony Allen transforme son héritage en philosophie.

EXTRAIT La vie est belle

Si avec ça vous n’avez pas envie de marcher le nez au vent et de sourire au monde qui vient, j’sais pas ce qu’il vous faut !

« Tempo Tempo » de Fixi et Nicolas Giraud, hommage à Tony Allen, sort le 25/09