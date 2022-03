"Crash", le 5ème album studio de la popstar britannique Charli XCX sort demain, sous le signe de la sororité sexy et triomphante !

Charli XCX © Terrence O'Connor

C’est une formule magique en soi. Charli XCX a le pouvoir de révéler l’être déluré qui sommeille en chacun de nous. Son 5ème album sortira demain, feu !

Vous avez reconnu la voix de notre Christine and the Queens nationale, plus Michael Jackson que jamais sur ce « New Shapes » sa 2ème collaboration avec la britannique Charli XCX. Alias Charlotte Emma Aitchison magicienne du « hook ». Ce refrain accrocheur qui fait tilt et vous met en transe !

Dans l’ordre : Icona Pop, Mr Oizo, Iggy Azalea quelques-unes des incursions tubesques de Charli XCX dans des univers très variés. Sa spécialité. On peut dire que depuis une décennie elle subvertit l’industrie ! Car le plus souvent la Pop Culture cannibalise les cultures émergeantes ou alternatives pour nourrir ses productions. Mais pas Charli…

Caroline Polachek (qui a fait la chanson de l’année 2021 selon la bible musicale Pitchfork) figure aussi sur « New Shapes ». Elle y déploie son univers à égalité avec celui de Charli XCX ou Christine and The Queens.

C’est ce mode de collaboration qui change la donne. Par rapport à Madonna par exemple, qui a un rôle de curatrice mais qui met souvent les talents à « son service ». Charli XCX a un rapport plus horizontal.

« Beg for you » ou le pacte de Charli XCX avec l’un des visages du futur, la chanteuse nippo-britannique Rina Sawayama. Toujours partageuse, Charli assure aussi en solo…

« Good Ones » encore un hit humide extrait de ce nouvel album « Crash », en hommage assumé au film de David Cronenberg. Dans son podcast pour la BBC Charlie XCX interroge le pouvoir libérateur de la musique, ses tubes à elle ont l’air de rien le pouvoir de réveiller les énergies vitales. En ces temps lugubres, c’est capital.

« Crash » le 5ème album studio de Charli XCX sort demain. Elle sera en concert le 25 mai au Trianon à Paris.