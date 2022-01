L'anglaise a publié une compilation de 17 titres, trois ans après "Magdalene", son fabuleux deuxième album. Entourée de collaborations amies (The Weeknd, Pa Salieu, Jorja Smith...) elle s'offre une virée ultra créative et salvatrice.

L’auteure-compositrice-interprète, productrice et danseuse FKA Twigs le 6 décembre 2021 à Londres © Getty / Samir Hussein/WireImage

C’est pas tous les jours qu’on écoute une mixtape du Caravage Nicolas ! Pourtant l’anglaise Tahliah Debrett, alias FKA Twigs, produit à chaque sortie des chefs d’œuvres à la fois mystique et sensuels, digne du maître italien.

« Tu veux un peu de ma mystique/ te la jouer oulala très chic/ alors prends un ticket ! » FKA Twigs a résolu depuis « Magdalene », son fabuleux 2ème album, le dilemme entre la maman et la putain, la vierge et la prostituée. Avec la figure de Marie-Madeleine, elle a su se frayer un passage de l’enfer au paradis sur une barre de pole dance.

La Marie-Madeleine de FKA Twigs à des airs de Kate Bush version cyborg posant devant un magnifique fond sonore diffracté ! Baptisée « Caprisongs » en référence à son signe astrologique (Capricorne), la dernière série de titres de FKA Twigs prolonge ce travail sur la mutation et la spiritualité. Avec une touche plus chaude et R’N’B qui donne envie de danser !

Présent sur ce titre de FKA Twigs « Honda », le rappeur anglo-gambien Pa Salieu, donne le leitmotiv de sa mixtape :

« Ne regarde pas en arrière et continue de rouler » !

A fond sur le champignon FKA Twigs s’offre une virée créative, et donne à entendre avec cet ensemble de chansons et d’interludes, la bande-son qui sortirait de son autoradio. Sans oublier d’embarquer les copains à bord.

Joli paradoxe, FKA TWigs a choisi l’homme de tous les tubes, The Weeknd pour décrire dans ce « Tears in the club » ses abysses intérieurs. Avec la féérique Jorja Smith, elle trouve une âme soeur à qui parler !

Intrépide sans rien cacher de ses fragilités, FKA TWIGS livre une oeuvre tendue entre l’accélération du monde et les vertiges d’une humanité mal carrossée pour endurer ces chocs. Du grand art !

« Caprisongs » la mixtape de FKA Twigs vient de sortir